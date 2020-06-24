Самая сильная и действенная молитва за здравие больного блаженной Матроне

Молитва о здравии – это величайшая сила, поэтому относиться к этому нужно очень серьезно. Просить можно не исключительно за свое, но и здоровье родственников, друзей, коллег, которых постигла коварная болезнь.

Для достижения всех жизненно значимых целей необходимо только одно – целеустремленность и отличное здоровье, которое иногда нас подводит

Самая мощная молитва за здравие больного

Святая Матушка, спаси нас, грешных!

Прости нам наши прегрешения и пошли нам спасение и здоровье крепкое! Спасибо, что не оставляешь нас и даешь нам веру, надежду, любовь! Слава тебе, Господи!

Спаси и помоги моей семье, пошли нам здоровья, внуков моим сыновьям, здоровья моим невесткам и всем моим родным и близким! Пошли нам покоя и радости и защити нас от соблазнов греховных. Спасибо тебе за все, что мне даешь и за твою любовь к нам ! Не оставь нас неразумных детей твоих!