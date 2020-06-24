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Самая сильная и действенная молитва за здравие больного блаженной Матроне

12:34 24.06.2020 Фото: wikimedia.org
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Молитва о здравии – это величайшая сила, поэтому относиться к этому нужно очень серьезно. Просить можно не исключительно за свое, но и здоровье родственников, друзей, коллег, которых постигла коварная болезнь.

Самая сильная и действенная молитва за здравие больного блаженной Матроне
Для достижения всех жизненно значимых целей необходимо только одно – целеустремленность и отличное здоровье, которое иногда нас подводит
Самая мощная молитва за здравие больного
Святая Матушка, спаси нас, грешных!
Прости нам наши прегрешения и пошли нам спасение и здоровье крепкое! Спасибо, что не оставляешь нас и даешь нам веру, надежду, любовь! Слава тебе, Господи!
Спаси и помоги моей семье, пошли нам здоровья, внуков моим сыновьям, здоровья моим невесткам и всем моим родным и близким! Пошли нам покоя и радости и защити нас от соблазнов греховных. Спасибо тебе за все, что мне даешь и за твою любовь к нам ! Не оставь нас неразумных детей твоих!
Для достижения всех жизненно значимых целей необходимо только одно – целеустремленность и отличное здоровье, которое иногда нас подводит. Чтобы быстрее побороть недуг, многие обращаются к ликам святых с искренней просьбой помочь в исцелении и возвращении жизненных сил.
 
Какая молитва за здравие больного человека самая сильная и действенная?
Молитва о здравии – это величайшая сила, поэтому относиться к этому нужно очень серьезно. Просить можно не исключительно за свое, но и здоровье родственников, друзей, коллег, которых постигла коварная болезнь.
Чтобы молитва за здравие больного человека принесла ожидаемый результат, произносить ее нужно перед иконой в храме или дома. Для того чтобы вернуть здоровье, люди чаще всего молятся Николаю Чудотворцу, Пресвятой Богородице, Святой Матроне.
 
Лучшая молитва за болящего человека, которая помогает
Самая популярная молитва за больного человека – это обращение к Святой Матроне, которая исцеляла людей от многих серьезных недугов.
«Блаженная Матрона, молю, взгляни на меня, раба твоего (назвать свое или имя того о ком будете просить), грешного, в беде, болезни и грешных искушениях. Утешь меня, помоги избавиться от болезней моих. Помоги избавиться от всех злополучных бед и недругов. Попроси у Господа, пусть простит он все наши прегрешения, грехопадения и беззакония. Аминь». 
Затем необходимо перекреститься и молча посидеть перед иконой несколько минут.
Источник: womanhappiness
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