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Когда откроют IKEA и все ТЦ в Новосибирске и Бердске, рассказал губернатор Андрей Травников

10:00 24.06.2020, Марина Волкова Фото: commons.wikimedia.org
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С 22 июня разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом, вне зависимости от их торговой площади. С сегодняшнего дня открываются музеи и зоопарк.

Когда откроют IKEA и все ТЦ в Новосибирске и Бердске, рассказал губернатор Андрей Травников
IKEA и крупные торговые центры закрыты несколько месяцев

22 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял новые решения по плановому смягчению ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.

С 22 июня разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом, вне зависимости от их торговой площади. С 24 июня начнут принимать посетителей — с соблюдением всех необходимых санитарных норм — музеи и Новосибирский зоопарк, но пока — без посещения павильонов.

Напомним, две недели назад губернатор разрешил работать магазинам непродовольственных товаров площадью не более 400 кв.м., с отдельным входом.

Это принципиально не повлияло на развитие эпидситуации, идет снижение темпов прироста заболевания, мы находимся в стабильной ситуации умеренного развития эпидемии, — прокомментировал Андрей Травников.

Стоит отметить, что до сих пор закрыты торговые центры и крупные магазины, как Леруа Мерлен и IKEA. Андрей Травников отмечал, что торговые центры в регионе откроют в последнюю очередь.

Такое решение связано с тем, что это — место концентрации людей.
-И мы пойдём на такое решение только тогда, когда будем полностью уверены, что мы прошли то самое плато и пошли вниз, – подчеркнул Андрей Травников.

Как сообщается на сайте IKEA сегодня, 24 июня, магазин временно закрыт. Об изменениях режима работы обещают сообщить дополнительно.

— Мы в эпидемию вошли немного позже столичных регионов. И несколько позже выйдем. На старте мы говорили, что отстаем от столичных субъектов на месяц-полтора. Надеемся, что на выход из ограничений отставание будет меньше, — выступил губернатор региона на пресс-конференции.

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