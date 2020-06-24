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Общество / Стиль жизни

Как выбрать хорошую черешню? Рекомендации от Росачества

10:14 24.06.2020 Фото: pxhere.com
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Нельзя покупать влажную, подгнивающую или заплесневевшую черешню: если даже небольшая часть плодов в упаковке повреждена, гниль или плесень очень быстро распространится на все окружающие фрукты.

Как выбрать хорошую черешню? Рекомендации от Росачества
Размер плодов практически не влияет на их вкус
Роскачество представило рекомендации, как не ошибиться в выборе черешни и купить хорошую и спелую ягоду, говорится в сообщении организации.
«При выборе черешни в первую очередь нужно обратить внимание на наличие и цвет черешков. Во время хранения они первыми высыхают и меняют цвет с зеленого на коричневый. Если черешки побурели и высохли, значит черешня долго хранилась и уже не будет такой сочной и полезной, как свежая», — сообщается в пресс-релизе.
Размер плодов практически не влияет на их вкус. Что касается цвета черешни, он не является показателем ее спелости, но неравномерный окрас плодов в одной партии или коробке говорит об их невысоком качестве.
«Разный цвет плодов в одной коробке означает, что либо черешню собирали неаккуратно, снимая недозревшие плоды вместе с вызревшими, или в партии смешаны разные сорта, а значит, у отдельных плодов может быть разный вкус, и при хранении они будут вести себя по разному», — предупреждают эксперты.
Плоды не должны быть засохшими и сморщенными, а также поврежденными, побитыми, помятыми или лопнувшими. Нельзя покупать влажную, подгнивающую или заплесневевшую черешню: если даже небольшая часть плодов в упаковке повреждена, гниль или плесень очень быстро распространится на все окружающие фрукты, отмечается в сообщении.
«Хранят черешню в холодильнике, стараясь предотвратить контакт с избыточной влагой. Непосредственно перед употреблением черешню необходимо помыть теплой водой», — заключает Роскачество.
Источник: РИА Новости
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