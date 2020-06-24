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Лось запрыгнул на крышу машины, чтобы не быть сбитым, и убежал в Вологде

10:42 24.06.2020 Фото: Pixabay
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На одной из дорог Вологодчины лось выбежал из леса на проезжую часть перед автомобилем и проявил незаурядную реакцию — прыгнул прямо на крышу авто, чтобы не оказаться сбитым.

Лось запрыгнул на крышу машины, чтобы не быть сбитым, и убежал в Вологде
Во время сезонных миграций безопасность обеспечивают специальные патрули

Затем животное скрылось. Вскоре он был пойман инспекторами природоохранного ведомства и вывезен в места естественного обитания.

За рулем находилась женщина, она, к счастью, не пострадала.

Лось запрыгнул на крышу машины, чтобы не быть сбитым, и убежал в Вологде
© Охотдепартамент Вологодской области

Испуганного лося отловили в одном из железнодорожных тупиков. Ему была сделана инъекция снотворного. Процедура поимки разбавила привычный график путейцев необычным зрелищем, они даже пригнали экскаватор, чтобы погрузить животное в прицеп и затем доставить в лесной массив.

Сообщается, что за первое полугодие 2020 года в Вологодской области зафиксировано более тридцати дорожно-транспортных происшествий с участием местной фауны. Дороги оборудованы 1,5 тысячи знаков, предупреждающих водителей о риске столкнуться с животными.

Во время сезонных миграций безопасность обеспечивают специальные патрули. Также в регионе установлено более ста километров «электропастухов», которые, по словам специалистов, являются самым эффективным профилактическим средством.

Источник: gismeteo

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