Лось запрыгнул на крышу машины, чтобы не быть сбитым, и убежал в Вологде

Затем животное скрылось. Вскоре он был пойман инспекторами природоохранного ведомства и вывезен в места естественного обитания.
За рулем находилась женщина, она, к счастью, не пострадала.
Испуганного лося отловили в одном из железнодорожных тупиков. Ему была сделана инъекция снотворного. Процедура поимки разбавила привычный график путейцев необычным зрелищем, они даже пригнали экскаватор, чтобы погрузить животное в прицеп и затем доставить в лесной массив.
Сообщается, что за первое полугодие 2020 года в Вологодской области зафиксировано более тридцати дорожно-транспортных происшествий с участием местной фауны. Дороги оборудованы 1,5 тысячи знаков, предупреждающих водителей о риске столкнуться с животными.
Во время сезонных миграций безопасность обеспечивают специальные патрули. Также в регионе установлено более ста километров «электропастухов», которые, по словам специалистов, являются самым эффективным профилактическим средством.
Источник: gismeteo