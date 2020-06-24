Окаменелое яйцо динозавра возрастом 110 миллионов лет нашли в Японии

Продолговатое яйцо длиной всего 4,5 сантиметра и шириной 2 сантиметра было найдено в отложениях мелового периода мезозойской эры в окрестностях города Тамба префектуры Хёго на западе Японии.

Новый вид самого маленького в мире яйца карликовых динозавров получил название Himeoolithus murakamii Группа исследователей обнаружила в Японии, как утверждается, самое маленькое в мире окаменелое яйцо динозавра, говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе японского университета Цукуба (префектура Ибараки).

Продолговатое яйцо длиной всего 4,5 сантиметра и шириной 2 сантиметра было найдено в отложениях мелового периода мезозойской эры в окрестностях города Тамба префектуры Хёго на западе Японии, и его возраст составляет примерно 110 миллионов лет.

Раскопками и исследованиями занимались совместно ученые университета Цукуба, Музея природы и человека префектуры Хёго и канадского университета Калгари. Они полагают, что уникальное яйцо принадлежало хищным карликовым тероподам — подотряду передвигавшихся на двух ногах ящеров, к которым также относятся гигантские тиранозавры.

Исследователи считают, что в Тамбе они наткнулись на гнездо карликовых динозавров, судя по плотности расположения окаменелостей и осколков скорлупы яиц.

Новый вид самого маленького в мире яйца карликовых динозавров получил название Himeoolithus murakamii, в котором hime в переводе с японского означает «маленький», а oolithus с греческого — «каменное яйцо». Второе слово в названии взято от фамилии японского ученого Сигэру Мураками, который впервые обнаружил кладки яиц динозавров в районе Тамба.