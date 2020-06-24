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Не меняются цены на бензин в коронавирусный 2020 год в Новосибирской области. В 2019 году было снижение

12:00 24.06.2020 Фото: Новосибирскстат
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На АЗС в Новосибирска с 15 июня 2020 года по 22 июня 2020 года бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,20 до 41,20 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 43,75 до 45,40, марки АИ-98 от 48,50 до 52,05.

Не меняются цены на бензин в коронавирусный 2020 год в Новосибирской области. В 2019 году было снижение

О динамике потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в г. Новосибирске с 15 июня 2020 года по 22 июня 2020 года

Восьмую неделю подряд потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в г. Новосибирске остаются без изменения.

В соответствующем периоде предыдущего года наблюдалось снижение потребительских цен на автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в г. Новосибирске с 15 июня 2020 года по 22 июня 2020 года бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,20 до 41,20 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 43,75 до 45,40, марки АИ-98 от 48,50 до 52,05, дизельное топливо – от 49,00 до 53,05 рубля за 1 литр.

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