Способ восстановления сердца после инфаркта нашли ученые

Первое время после инфаркта медики называют «золотым периодом», когда вмешательство, направленное на снижение тяжести и ущерба, может значительно повысить шансы не только на выживание, но и восстановление функциональности сердца.

При стандартном подходе многим пациентам после инфаркта вставляют стенты Ученые-кардиологи обнаружили ключевой белок, который помогает сердцу регулировать поток кислорода и кровоток, восстанавливая повреждения. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Biological Chemistry.

При инфаркте запускаются биохимические процессы, которые приводят к повреждению сердца — происходят потери в тканях и мышцах, перебои с поступлением крови и потоком кислорода. Поскольку сердце само не очень хорошо восстанавливается, кардиологи ищут способы, как ему помочь и минимизировать ущерб.

Американские ученые из Университет штата Калифорния в Сан-Диего вместе с немецкими коллегами обнаружили, что в восстановлении сердца и, соответственно, в улучшении выживаемости пациентов ключевую роль играет белок MANF — мезенцефалические астроциты нейротрофического фактора. Он способен исправлять поврежденные и даже реконструировать другие утерянные белки, выполняя роль белкового регулятора.

«Чем сильнее повреждено ваше сердце, тем хуже прогноз в долгосрочной перспективе, поэтому именно на этом сосредоточено наше исследование, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Криса Глембоцки (Chris Glembotski), молекулярного кардиолога и директора Кардиологического института в Сан-Диего. — Мы изучаем, как сделать сердце более устойчивым к повреждениям от инфаркта, что улучшит выздоровление пациентов».

При стандартном подходе многим пациентам после инфаркта вставляют стенты, чтобы открыть заблокированные артерии, что помогает в долгосрочной перспективе. Но приток кислорода имеет и недостатки.

«Кислородный всплеск, который возникает, как только имплантируется стент, «оглушает» клетки сердца, и некоторые из них умирают, что увеличивает непоправимые повреждения. Мы нашли белок, который может свести к минимуму этот стресс», — объясняет Глембоцки.

Ученые провели эксперименты на генетически модифицированных мышах, вызывая у них инфаркт и наблюдая, как они будут восстанавливаться с белком MANF и без него. Оказалось, что в присутствии MANF животные чувствовали себя намного лучше.

«Это была наша первая подсказка о важности белка MANF для сердца, — рассказывает первый автор статьи, докторант Адриан Арриета (Adrian Arrieta). — Он имеет защитный эффект, но мы не знали, как именно он работает, потому что он структурно не похож на белки, которые мы изучали ранее».

Оказалось, что MANF уменьшает уровень первоначального окислительного стресса после инфаркта, сопровождающегося разрушительным эффектом переизбытка кислорода.

Первое время после инфаркта медики называют «золотым периодом», когда вмешательство, направленное на снижение тяжести и ущерба, может значительно повысить шансы не только на выживание, но и восстановление функциональности сердца. Исследователи предполагают, что их открытие приведет к созданию белкового препарата, который будет оперативно вводиться внутривенно жертвам сердечного приступа.

«Одним из наших самых интересных открытий является то, что мы обнаружили, что MANF является белком-шапероном, который поддерживает другие белки во время стресса, — подчеркивает Арриета. — Если бы мы могли дать жертвам инфаркта MANF, у них было бы меньше повреждений после сердечного приступа, и они восстановились бы быстрее».