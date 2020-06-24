Голышом встречала доставщиков еды два месяца пандемии молоденькая девушка и записывала на видео. Смотри, как это было

«Это моё «эстетическое спасибо» за их опасный труд в период пандемии». — отмечает девушка.

Автор ролика таким образом решила «поблагодарить» работников службы доставки На ютуб-канале «#ХэвиРейн» появилось видео с названием «Два месяца встречала курьеров… топлес!», которое быстро стало набирать просмотры, хотя подписчиков там всего пять тысяч. И это неудивительно, ведь заголовок вполне соответствует происходящему на кадрах. Автор ролика таким образом решила «поблагодарить» работников службы доставки и в период с 29 марта по 23 мая демонстрировала им свои обнажённые формы.



Почти два месяца я провела на самоизоляции и ни разу не выходила из дома. Каждый день я заказывала доставку еды и встречала курьеров топлес. Это моё «эстетическое спасибо» за их опасный труд в период пандемии Мария Рейн

Реакция у доставщиков была самая разнообразная: кто-то стойко терпел, кто-то ошарашенно разглядывал полуголую заказчицу. Самые галантные делали комплименты, но опасная затея не могла пройти гладко. Не обошлось без скабрезных намёков и попыток потрогать девушку, что та сразу вежливо пыталась пресечь.

Несмотря на то что ролик за день собрал более 68 тысяч просмотров, дизлайков он получил гораздо больше, чем лайков. Не всем понравился такой пиар-ход, и пользователи писали, что лучше бы блогерша оставила курьерам чаевые и не устраивала столь безрассудные эксперименты.

Сотка-другая наличных чаевых им была бы куда приятнее The Nameless

По-моему, этот диагноз имеет название) эксгибиционизм Юрий Манин