Как получить 10 000 рублей в июле на детей от 0 до 16 лет в России и в Бердске

Теперь 10 000 рублей получат все дети от рождения до 16 лет

Президент России Владимир Путин вновь обратился к нации вчера, 23 июня. В своем обращении он коснулся всех сфер жизни страны в ситуации распространения коронавируса. И, конечно, отметил выплаты на детей. Напомним, в течение трех месяцев дети от рождения до 3 лет получали по 5000 рублей. Многие семьи получили пособие на детей от 3 до 7 лет разу за полгода. В Новосибирской области дети от 3 до 7 лет могут рассчитывать на пособие в размере 6 018 рублей. Дети от 3 до 16 лет в июне получили единовременную выплату в размере 10 000 рублей. На радость всех российских семей глава государства анонсировал повторную выплату в 10 000 рублей, но уже на всех детей от рождения до 16 лет.

— Эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей. Вместе с тем экономика в полную силу ещё не заработала, а безработица подросла. Трудности ещё не отступили. В этой связи считаю необходимым ещё раз, в июле, выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 миллионов детей, — заявил Владимир Путин в прямом эфире.

Как получить выплату еще раз:

В июле 2020 года на всех детей, рожденных с 11.05.2004 по 30.06.2020 года включительно, будет дополнительно выплачиваться по 10 000 рублей. Если вы уже подавали заявление на выплаты до 3 лет, а также с 3 до 16 лет, подавать еще одно не нужно.

Все полагающиеся дополнительные выплаты будут произведены на основе ранее поданного заявления — тому же получателю и по тем же реквизитам.

Если заявление ранее не подавалось, то указанная дополнительная выплата будет осуществлена также автоматически на основании поданного заявления на выплату до 3 лет или на выплату от 3 до 16 лет. А те, кто по каким-то причинам ещё не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно – дистанционно или через отделение Пенсионного фонда – и получить выплату без задержек, как и все, в июле.