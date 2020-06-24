Трансляцию парада Победы в Новосибирске смотрите в 10.00 24 июня. И жители Бердска тоже

Парад можно посмотреть в прямой трансляции на телеканалах «Россия 24» и ОТС. Будет также доступна на сайтах сетевых СМИ – ВЕСТИНСК.РФ, VN.ru и «Горсайт».

Жители Новосибирской области смогут увидеть трансляцию Парада Победы в режиме реального времени

24 июня все жители Новосибирской области смогут наблюдать в прямом эфире трансляцию Парада Победы, маршем в котором в составе 24 парадных расчетов пройдут более 2 200 военнослужащих и представителей других силовых ведомств. Механизированная колонна насчитывает свыше 60 единиц вооружения и военной техники.

В Новосибирской области 24 июня будет организована прямая трансляция Парада Победы и праздничного салюта, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В связи с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности парад пройдет без участия зрителей.

В 2020 году на Парад Победы кроме непосредственных его участников, приглашены представители Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», Добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия», молодежных патриотических движений. Проведение праздничного мероприятий будет организовано с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности в период противодействия коронавирусу.

Непосредственное обеспечение трансляции во время парада будет проведено силами телекомпаний ОТС и «Россия 24» – в этом году на мероприятии будет задействовано в 1,5 раза больше трансляционных телекамер. Для всех заинтересованных средств массовой информации будет обеспечена возможность доступа к транслируемому сигналу.

Жители Новосибирской области смогут увидеть трансляцию Парада Победы в режиме реального времени во всех средах, в том числе на телеканалах, интернет-сайтах, а также в социальных сетях.

Так, прямая трансляция парада пройдет на телеканалах «Россия 24» и ОТС. Будет также доступна на сайтах сетевых СМИ – ВЕСТИНСК.РФ, VN.ru и «Горсайт».

Начало трансляции Парада Победы в 10.00, продолжительность – около часа.

Также для работы на параде представителей других СМИ пресс-центром мэрии Новосибирска была проведена дополнительная аккредитация – подробная информация представлена на сайте: novo-sibirsk.ru/news/251904.

Источник: nso.ru