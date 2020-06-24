Суд обязал выдать «паспорта» 282 участкам дорог мэрию Бердска

Паспортизация автомобильных дорог должна проходить вовремя

В интересах неопределенного круга лиц подал иск в суд на мэрию и УЖКХ прокурор Бердска. Судебное заседание прошло 23 июня.

Прокурор Бердска обратился с иском к бердской горадминистрации о признании ее в незаконном бездействии, которое выразилось в неосуществлении паспортизации автомобильных дорог — около 282 участков. Он просил обязать мэрию провести паспортизацию данных участков автомобильных дорог.

Администрация утверждает, что работа ведется, но в силу нехватки бюджетных ассигнований они не успевают сделать эту работу в срок, который предъявляет прокурор, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник судьи Ольги Зюковой.

Судья Ольга Зюкова вынесла решение удовлетворить иск прокурора — обязать мэрию провести паспортизацию автомобильных дорог в установленные сроки.