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Элджею выписали штрафов за превышение скорости на 140 тысяч рублей

10:04 24.06.2020 Фото: https://www.instagram.com/sayonaraboy/
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В комментариях пользователи соцсети, не стесняясь в выражениях, обхаяли музыканта за его подход к жизни.

Элджею выписали штрафов за превышение скорости на 140 тысяч рублей
Неизвестно, что именно своим постом хотел сказать рэпер, но его фанаты оказались не в восторге

В своём live-аккаунте в «Инстаграме» sayonaralive Элджей опубликовал скриншот поста из телеграм-канала, посвящённого рэперу. В публикации — кадры с машиной музыканта, снятые дорожными камерами во время превышения скорости, а также заявление: артисту выписали штрафов уже на 140 тысяч рублей.

Неизвестно, что именно своим постом хотел сказать рэпер, но его фанаты оказались не в восторге. Если даже Элджей и считает себя «призрачным гонщиком», большинство уверено — хвастаться тут нечем. В комментариях пользователи соцсети, не стесняясь в выражениях, обхаяли музыканта за его подход к жизни.

Элджею выписали штрафов за превышение скорости на 140 тысяч рублейПоводов для гордости нет больше?

Chechenskiy_raisin

Элджею выписали штрафов за превышение скорости на 140 тысяч рублейПока не собьёт кого-нибудь

_Alena1206

Элджею выписали штрафов за превышение скорости на 140 тысяч рублейПохвастался, ***🤦🏼‍♀️ Я дико разочарована, днище🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ До чего ты докатился…

Tata_shultz

Источник: life.ru

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