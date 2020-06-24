Элджею выписали штрафов за превышение скорости на 140 тысяч рублей

В своём live-аккаунте в «Инстаграме» sayonaralive Элджей опубликовал скриншот поста из телеграм-канала, посвящённого рэперу. В публикации — кадры с машиной музыканта, снятые дорожными камерами во время превышения скорости, а также заявление: артисту выписали штрафов уже на 140 тысяч рублей.

Неизвестно, что именно своим постом хотел сказать рэпер, но его фанаты оказались не в восторге

Неизвестно, что именно своим постом хотел сказать рэпер, но его фанаты оказались не в восторге. Если даже Элджей и считает себя «призрачным гонщиком», большинство уверено — хвастаться тут нечем. В комментариях пользователи соцсети, не стесняясь в выражениях, обхаяли музыканта за его подход к жизни.