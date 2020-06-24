Какая мука полезна диабетикам? Норма гликемического индекса

Диета для больных диабетом создается для того, чтобы в кровь поступало меньше углеводов, которые повышают уровень сахара в крови.

Сложные углеводы долго находятся в кишечнике

Диабетики могут употреблять муку, которая соответствует определенным требованиям. Пользу она принесет, если будет иметь правильный состав, который не повысит уровень сахара в крови. Каждый сорт муки отличается влиянием на состояние организма диабетиков привнося разнообразие в их рацион питания.

Состав муки разных сортов для диабетиков

Диета для больных диабетом создается для того, чтобы в кровь поступало меньше углеводов, которые повышают уровень сахара в крови.

Простые углеводы – это те, которые быстро расщепляются, и проходят через стенку кишечника всасываясь в кровь. Они дают резкое насыщение организма углеводами, а значит и повышение сахара. К ним относятся: глюкоза, фруктоза, лактоза и мальтоза.

Сложные углеводы долго находятся в кишечнике, потому что имеют длительный процесс расщепления. Этим они и опасны для диабетиков, надолго поднимая уровень сахара в крови. К ним относится в первую очередь крахмал, который является главным составляющим всех сортов муки.

Количество крахмала в процентах, в муке и других продуктах на 100 г, в разных сортах и видах:

пшеничная и ржаная мука – от 60 до 68;

манная крупа, пшеничная и рис – от 68 до 73;

гречневая крупа, перловая и пшено – 65;

крупа овсяная – 55;

горох и фасоль – от 43 до 47.

Полезная мука для диабетиков

Гликемический индекс является для диабетиков определением пользы того или иного продукта. Он указывает на снабжения организма углеводами, которые противопоказаны больным диабетом в большом количестве:

пшеничная мука – 85;

гречневая – 50;

из лебеды – 40;

нутовая – 35;

крахмал картофельный – 95;

кукурузная – 70;

ржаная – 45;

рисовая – 45;

соевая – от 15 до 25;

отруби – 15;

льняная – 5.

Для диабетиков нормой может считаться гликемический уровень до 50, все что выше, уже не может принести пользы, особенно если он превышает 70 единиц.

Отталкиваясь от гликемического индекса, можно определить, что льняная мука будет самой полезной для диабетиков. Но лен не должен быть перемолотым в домашних условиях, потому что это совсем другой получится продукт. Добиться правильного помола муки можно только в определенных условиях.

Льняная мука может заменить часть пшеничной муки при выпечке, что повлияет на снижение количества углеводов. В ее составе на 100 г массы всего 9 г углеводов. Даже после обработки и выжимки масла она остается богата полезными Омега-3 и Омега-6 жирными кислотами. Кроме того, она имеет много растительных витаминов и минералов приносящие пользу организму.

Виды муки для диабетиков из зерна

Для понижения гликемического индекса можно муку разных видов смешивать, чтобы добиться рекомендуемой нормы. Или использовать в качестве добавки муку, которая не имеет широкого распространения, но может оказаться альтернативой в выпечке для диабетиков.

Ржаная мука 2 сорта

Имеет средний гликемический индекс, поэтому подходит для выпечки хлеба и других мучных изделий. Ржаная мука может принести пользу, но употреблять все же нужно в меру такую продукцию.

Гречневая мука

Хорошая замена пшеничной муке. Она используется практически во всех видах выпечки, и дает много полезных веществ для организма. Содержит много белка, и 8 незаменимых аминокислот.

Мука из семян растений для диабетиков

Амарантовая мука

Ее используют еще как безглютеновый продукт. Можно печь лепешки, хлеб, макароны, кондитерские изделия и использовать для других целей. Она является прекрасным продуктом для оздоровления организма, имея в своем составе уникальное вещество – сквален.

Нутовая мука

Имеет желтоватый оттенок и ореховый вкус, что может придать оригинальность любой выпечке. Ее можно комбинировать со ржаной мукой, чтобы получить диетический продукт. В ее составе находится много витаминов и минералов, а также диетическая клетчатка, которая поможет поддерживать полноценную жизнедеятельность.

Конопляная мука

Может служить в качестве добавки в пищевой рацион. Она является растительным аналогом гемоглобина человека, поэтому положительно влияет на состав крови. 30% содержание клетчатки мешает всасыванию жира и сахара, что помогает контролировать их баланс в организме.

Черемуховая мука

Отличная замена пшеничной муке во время выпечки. Она имеет вкус миндаля и черники, а калорийность в три раза ниже. Понижает уровень холестерина и нормализует работу кишечника.

Источник: rsute.ru