Почему часы Путина отставали в видеообращении к нации?

Во время трансляции обращения, которое началось в 17:00 мск, было видно, что часы президента показывали примерно 14:45–14:50.

Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире

Отличие времени, которое показывали часы на руке Владимира Путина в ходе обращения к россиянам, от реального времени трансляции объясняется тем, что выступление президента шло в записи, объяснил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире», — сказал Песков.

Во время трансляции обращения, которое началось в 17:00 мск, было видно, что часы президента показывали примерно 14:45–14:50.

Обращение главы государства к россиянам длилось более 50 минут. В нем президент объявил о ряде новых мер поддержки граждан. В их числе — выплаты по 10 тыс. руб. на детей в возрасте до 16 лет в июле, расширение программы льготных кредитов, продление сроков выдачи стимулирующих выплат медикам и соцработникам. С 2021 года в России будет повышена ставка НДФЛ для граждан, зарабатывающих более 5 млн руб. в год, — с 13 до 15%.

Источник: РБК