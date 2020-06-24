Выплаты медработникам в коронавирус будут продлены на июль и август. Так решил Путин

Душа, сила, опора нашего здравоохранения – это люди, преданные своему делу, своему призванию, заявил президент время своего обращения к нации.

Самые высокие зарплаты в Искитиме предлагают врачам в ЦГБ

Обратился к нации президент Путин 23 июня. В время своей речи, он рассказал о поддержке медиков к коронавирус.

Дословно:

Противостоять угрозе можно только за счёт соблюдения всего комплекса санитарных, профилактических мер. И конечно, огромная, определяющая роль принадлежит здесь системе здравоохранения.

Во многих странах именно критическая перегрузка больниц, госпиталей стала основной причиной высокой смертности.

Эпидемия показала, российское здравоохранение способно эффективно реагировать на экстренные ситуации, в короткие сроки наращивать свои возможности.

Уже говорил, что во многом это воплощение опыта и тех принципов организации медицинской помощи, которые закладывались в России целыми поколениями специалистов – и во времена земской медицины, и в советский период. Это также результат той системной работы, которую мы вели в последние годы по оснащению наших больниц и поликлиник современным оборудованием, средствами диагностики, компьютерными томографами, которые так необходимы сегодня.

И конечно, душа, сила, опора нашего здравоохранения – это люди, преданные своему делу, своему призванию. Хочу ещё раз поблагодарить врачей, фельдшеров, медсестёр, всех специалистов, кто принял на себя основной удар эпидемии, борется за каждого человека и сегодня, помогает коллегам в других регионах.

Мы все понимаем, какая колоссальная нагрузка легла на вас, причём с самых первых дней эпидемии, когда вирус был практически не изучен, непредсказуем, когда нужно было учиться лечить заболевших людей, осваивать новые методики, лекарства и ежедневно, ежечасно рисковать самим, спасая жизни других.

Поддержать вас, обеспечить вас всем необходимым – святая обязанность государства. Мы делали и будем делать для этого всё возможное. И не снимаем эти вопросы с контроля. В том числе это касается материальной поддержки.

Для медицинских работников, которые участвовали в борьбе с эпидемией, как вы знаете, были предусмотрены стимулирующие выплаты. Для этого направили дополнительные ресурсы регионам.

Кроме того, мы установили специальные прямые федеральные доплаты для тех врачей, медсестёр, сотрудников служб скорой помощи, которые непосредственно оказывали помощь больным с коронавирусной инфекцией.

Коллеги в Правительстве, в регионах занимались отладкой этого принципиально нового механизма, устраняли изъяны – они были, конечно, – делали это буквально в ручном режиме. И сейчас эта система выстроена. Так, в текущем месяце, в июне, только прямые федеральные доплаты получат почти 350 тысяч медицинских работников, в том числе более 71 тысячи врачей.

Борьба с эпидемией продолжается, так же как и напряжённая работа в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи. Поэтому, как уже говорил, принято решение продлить все эти выплаты на июль и август.

При этом, особо подчеркну, стимулирующие выплаты и доплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчёте отпускных. Такое решение уже принято. А значит, специалисты получат повышенные отпускные, причём независимо от того, в какой период времени они уйдут в отпуск.

Источник: kremlin.ru