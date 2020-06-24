Льготную ипотеку распространят на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн руб.

Весной запустили специальную программу льготной ипотеки, чтобы семьи могли приобрести новое жильё с помощью кредита по ставке 6,5 процента. Свыше 45 тысяч семей уже оформили такую ипотеку, рассказал президент.

Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья

Обратился к нации президент Путин 23 июня. В время своей речи, он рассказал о поддержке по ипотке.

Дословно:

Этой весной мы запустили специальную программу льготной ипотеки, чтобы семьи могли приобрести новое жильё с помощью кредита по ставке 6,5 процента. Свыше 45 тысяч семей уже оформили такую ипотеку.

Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья. В этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жильё стоимостью не до трёх, как прежде, а до шести миллионов рублей. А в крупнейших агломерациях – Московской и Санкт-Петербургской – до 12 миллионов рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России. Думаю, что это будет востребованной мерой поддержки.

Источник: kremlin.ru