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Режим самозанятых распространят на всю страну с 1 июля

13:45 24.06.2020 Фото: pexels.com
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Менее чем за полгода число самозанятых в России выросло в 2,5 раза – с трёхсот до семисот тысяч человек. В период эпидемии им были предоставлены особые меры поддержки.

Режим самозанятых распространят на всю страну с 1 июля
Режим для самозанятых вводился у нас в отдельных субъектах Федерации в порядке эксперимента

Во время обращения к нации 23 июня Владимир путин рассказал о режиме самозанятых.

Дословно:

Менее чем за полгода число самозанятых в России выросло в 2,5 раза – с трёхсот до семисот тысяч человек. В период эпидемии им были предоставлены особые меры поддержки. В полном объёме возвращается налог на профессиональный доход за прошлый, 2019 год, а для его уплаты в текущем году можно использовать так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ – 12 тысяч 130 рублей.

Напомню, что режим для самозанятых вводился у нас в отдельных субъектах Федерации в порядке эксперимента. И этот эксперимент, как мы видим, успешный. Поэтому с 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых – везде, по всей стране. А значит, люди смогут официально и спокойно работать.

Также считаю – и об этом мы не раз говорили с молодыми предпринимателями, – нужно дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. По расчётам, этим правом смогут воспользоваться около трёх миллионов наших граждан. При этом такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога.

Источник: kremlin.ru

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