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Налог на прибыль IT-компаний будет снижен с 20% до 3%, а страховые взносы для компаний этой сферы — с 14% до 7,6%

13:15 24.06.2020 Фото: pixabay.com
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Только за последние 5 лет экспорт нашего, отечественного программного обеспечения увеличился вдвое. Нам, конечно, ещё есть над чем работать. Но всё-таки это хороший показатель, подчеркнул Путин во время обращения к нации.

Налог на прибыль IT компаний будет снижен с 20% до 3%, а страховые взносы для компаний этой сферы — с 14% до 7,6%
Налоговые, финансовые, правовые условия для работы в нашей стране должны быть глобально конкурентоспособны

Во время обращения к нации 23 июня Владимир путин рассказал о мерах поддержки IT-сферы.

Дословно:

10 июня встречался с представителями сферы IT и телекоммуникаций. В период эпидемии эффективный, быстрый перевод значительной части деловой жизни, работы важнейших государственных, образовательных сервисов в режим онлайн показал, какими мощными технологическими, кадровыми возможностями обладает российский IT-сектор. Он один из самых динамичных, бурно растущих. Добавлю, что только за последние 5 лет экспорт нашего, отечественного программного обеспечения увеличился вдвое. Нам, конечно, ещё есть над чем работать. Но всё-таки это хороший показатель.

Здесь, в этой отрасли, сосредоточены многие базовые, так называемые сквозные решения и технологии, важные для всей экономики и социальной сферы. В целом для всех сфер жизни России.

Конечно, для поддержки, для развития такой системообразующей отрасли нужны не просто эффективные, а нетривиальные подходы и решения. И в ходе состоявшейся встречи дал поручение коллегам из Правительства совместно с экспертным, профессиональным сообществом проработать такие шаги. Учитывая при этом, что сфера информационных технологий традиционно отличается высокой мобильностью.

Предприниматели, сотрудники предпочитают жить и вести бизнес там, где это максимально удобно и комфортно. Поэтому налоговые, финансовые, правовые условия для работы в нашей стране должны быть глобально конкурентоспособны. И это требование касается на самом деле не только IT-сферы, но и всех без исключения секторов российской экономики.

Планы по поддержке отрасли, о которой я только что сказал, подготовлены, решения приняты. В качестве первого шага предлагаю провести в IT-отрасли так называемый налоговый манёвр и прежде всего существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. А это, отмечу, основная статья расходов для высокотехнологичных компаний.

Напомню, мы уже вдвое, до 15 процентов понизили ставку страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса. Считаю, что в IT-сфере мы можем и должны пойти дальше. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14 процентов на период до 2023 года. Предлагаю снизить её до 7,6 процента. Причём не временно, а бессрочно.

Кроме того, будет правильно существенно, на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20 процентов до 3 процентов. Что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире.

Налоги – это, конечно, важно, но далеко не всё. Прошу Правительство продолжить анализ по всем другим условиям работы IT-отрасли и смежных сфер. Мы также должны быть здесь конкурентоспособными.

Источник: kremlin.ru

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