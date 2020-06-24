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Бросившего свою дочь мужчину разыскивают по всей Башкирии

15:45 24.06.2020 Фото: bash.news
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Его сумма задолженности перед дочерью составляет уже порядка 500 тысяч рублей. Алексей Волик объявлен в федеральный розыск.

Бросившего свою дочь мужчину разыскивают по всей Башкирии
Мужчину разыскивают по всей стране судебные приставы

Жителя Башкирии Алексея Волика объявили в федеральный розыск судебные приставы. Основания для этого достаточные: мужчина попросту бросил свою 7-летнюю дочь и попросту исчез.

Как отмечают в ведомстве, 39-летний мужчина знал, что у него есть обязательства по выплате алиментов на содержание девочки. После его исчезновения сотрудники ведомства наведались по адресу, где проживает должник, однако мужчину там не нашли.

Куда он делся — никто не знает. Алексей Волик был объявлен в федеральный розыск. Сумма задолженности перед дочерью составляет уже порядка 500 тысяч рублей.

Если вы обладаете информацией о местонахождении данного лица, сообщите в дежурную часть ФССП по Башкирии по телефону: 8 (347) 273-56-40.

Источник: bash.news

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