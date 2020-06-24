Ушел за рыбкой: Исчез с дачи в 7 утра и пропал 6-летний мальчик в Кировском районе Новосибирска

Оказывается, мальчик пошел на рыбалку. Его родители в этот момент спали и малыш не стал их будить, решив, что принесёт на обед рыбы маме и папе.

Убедительно просим не оставлять ваших детей без внимания

Сегодня утром на территории садового общества «Ложок» в Кировском районе города ребёнок 2014 г.р. около 7 часов утра решил пойти на рыбалку на речку Тула.

Его родители в этот момент спали и малыш не стал их будить, решив, что принесёт маме и папы на обед рыбы.

Проснувшись, родители не обнаружили ребёнка в доме, зато обнаружили, что вместе с ним пропали и снасти. Родители и соседи по даче отправились на поиски ребёнка, попутно позвонив в службу спасения и в отдел полиции.

В 09:40 по указанному адресу выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Прибыв на место, спасатели присоединились к поискам. Совместными усилиями родителей ребёнка, местных жителей, сотрудников полиции и спасателей МАСС мальчик был оперативно обнаружен и передан матери.

Время окончания работы 10:10.

Служба МАСС настоятельно рекомендует родителям несовершеннолетних детей провести с ними разъяснительную беседу. Объяснить, почему им нельзя одним отправляться на берега водоёмов, объяснить, почему родители должны всегда знать, где и с кем они находятся и чем заняты.

Убедительно просим не оставлять ваших детей без внимания. Берегите их, а также свои нервы и здоровье. Будьте внимательны и осторожны.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

Источник: vk.com/mass54