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В реанимации 83 зараженных COVID-19 в Новосибирской области, на ИВЛ – 29 пациентов на 24 июня

12:45 24.06.2020 Фото: pexels.com
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В больницы районов области госпитализированы 443 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

В реанимации 83 зараженных COVID 19 в Новосибирской области, на ИВЛ – 29 пациентов на 24 июня
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
В реанимации 83 зараженных COVID 19 в Новосибирской области, на ИВЛ – 29 пациентов на 24 июня

В реанимации 83 зараженных COVID-19 в Новосибирской области, на ИВЛ – 29 пациентов на 24 июняПомоги фонду «Корона не пройдет» помочь тем, кому очень плохо в пандемию в БердскеЕщё 1627 новостей

По данным оперативного штаба области на утро 24 июня в регионе зарегистрировано 5 356 случаев COVID-19 (+108 за последние сутки), в том числе 341 ребенок. 3 034 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+141 за сутки).

Скончались еще два человека: мужчина в возрасте 84 года и женщина, ей был 81 год. Всего от коронавируса в Новосибирской области умерли 78 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 83 человека. На ИВЛ – 29 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 255.

В больницы районов области госпитализированы 443 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 181 259 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 830 жителей региона, 24 130 человек сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1356 обращений, госпитализированы 27 пациентов.

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