«Из темноты возник мужчина и позвал к себе. А что мне терять»: Как встречала рассвет на берегу Обского моря с жителями Бердска, рассказала сибирячка

Жительница Новосибирска отметила, что случайности не случайны, и они оказались на том пустынном пляже, «когда были так нужны»: » Я это все к чему. У вас в Бердске живут замечательные, удивительные, душевные люди».

Закаты и рассветы на берегу Обского моря прекрасны

В группе «Подслушано Бердск» соцсети «Вконтакте» написала пост жительница Новосибирска. 22 июня девушка, пожелавшая остаться инкогнито, высказала слова благодарности бердчанам.

— В жизни сейчас непростой период, рухнули отношения, бизнес, буквально собираю себя по частям. Одна жить совсем не привыкла, учусь принимать свое одиночество и видеть в нем свободу. Учусь оставаться одна и находить в этом плюсы. Поэтому вчера в гордом одиночестве поехала на бережок на ОбьГЭС — проводить самый поздний закат и встретить самый ранний рассвет в году. Вооружилась двумя пледами, которые, впрочем, перестали спасать от холода уже спустя пару часов. Так что уже часов в 12 ночи я решила, что плакал мой рассвет на берегу, пора сваливать домой (живу в Новосибирске). Страшно расстроилась, представляла себе все так романтично, как в кино — пустой пляж, волны, рассвет… А на деле вот, пожалуйста, окоченела так, что рук уже не чувствовала и теперь поеду домой встречать свой рассвет в пустой квартире. Уже собралась такси вызывать. И тут откуда-то из темноты возникает мужчина и говорит, мол, ты чего тут одна, опасно же, пойдем к нам. Ну, думаю, чего мне терять, пойдем.

Привел меня, а их там человек десять — трое взрослых и дети-подростки. И костер. Большой, тепло так. Усадили меня в круг, чаю горячего из термоса налили с мятой и липой, я запомнила, пирожками домашними накормили. Мы сидели у костра, играли в мафию, болтали, смеялись, песни пели.

Мы встретили рассвет, и часов в 5 утра я попрощалась с ними и поехала домой. Я ничего о них не знаю, знаю только, что они из Бердска и приехали туда всей компанией на велосипедах, рассвет встречать.

Когда я уходила, сказали, давай фото общее сделаем. Сделали. Жаль, наверное, я его никогда не увижу, как и этих ребят. А потом мы все обнимались. И я ушла. Они бы уже не увидели, но я улыбалась так, как давно не улыбалась, а на глаза наворачивались слезы от благодарности к этим людям, — пишет девушка.

Сибирячка отметила, что случайности не случайны, и они оказались на том пустынном пляже, «когда были так нужны».

— Я это все к чему. У вас в Бердске живут замечательные, удивительные, душевные люди, — подытожила девушка. .