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Убил табун из 69 лошадей разряд молнии в Казахстане

12:58 24.06.2020 Фото: nur.kz
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Сельчане обнаружили павший скот в воде местной реки. Животы лошадей были надутые из-за попадания в организм большого количества воды. Среди павших лошадей – 20 жеребят и 49 взрослых особей.

Убил табун из 69 лошадей разряд молнии в Казахстане
К сожалению, лошадей убило молнией во время грозы

Несчастье произошло вчера, 19 июня. Сельчане выпустили скот пастись в поле рядом с поселком Жарлы Тегизшелдикского сельского округа. Животные находились там больше шести часов. Когда они не вернулись назад на пастбище, сельчане выехали за ними на поиски и обнаружили павший скот в воде местной реки. Животы лошадей были надутые из-за попадания в организм большого количества воды. Это свидетельствует о том, что они были в воде значительное время.

«К сожалению, лошадей убило молнией во время грозы. Вообще, выгуливать скот в непогоду нежелательно. Пока сельчане не заявляли никаких претензий к государству в лице акимата, потому что разряд молнии – это природное явление», — сообщили в акимате района. Среди 69 павших лошадей – 20 жеребят и 49 взрослых особей. Погибшую скотину утилизируют, чтобы не допустить разложения и распространения инфекций. Читайте больше:

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Вчера вечером ударом молнии во время грозы убило 69 лошадей в Каркаралинском районе Карагандинской области. Природное явление убило 49 взрослых лошадей и 20 жеребят. ​⠀ Эта беда случилась в 60 километрах от города Каркаралинска, в Тегизшилдикском сельском округе, возле села Жарлы. ​⠀ Сельчане считают финансовые убытки, ведь скот кормил их. ​⠀ @patriotkaragandy

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Источник: nur.kz

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