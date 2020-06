Убил табун из 69 лошадей разряд молнии в Казахстане

View this post on Instagram

Вчера вечером ударом молнии во время грозы убило 69 лошадей в Каркаралинском районе Карагандинской области. Природное явление убило 49 взрослых лошадей и 20 жеребят. ​⠀ Эта беда случилась в 60 километрах от города Каркаралинска, в Тегизшилдикском сельском округе, возле села Жарлы. ​⠀ Сельчане считают финансовые убытки, ведь скот кормил их. ​⠀ @patriotkaragandy