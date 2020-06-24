Убил табун из 69 лошадей разряд молнии в Казахстане

К сожалению, лошадей убило молнией во время грозы

Несчастье произошло вчера, 19 июня. Сельчане выпустили скот пастись в поле рядом с поселком Жарлы Тегизшелдикского сельского округа. Животные находились там больше шести часов. Когда они не вернулись назад на пастбище, сельчане выехали за ними на поиски и обнаружили павший скот в воде местной реки. Животы лошадей были надутые из-за попадания в организм большого количества воды. Это свидетельствует о том, что они были в воде значительное время.

«К сожалению, лошадей убило молнией во время грозы. Вообще, выгуливать скот в непогоду нежелательно. Пока сельчане не заявляли никаких претензий к государству в лице акимата, потому что разряд молнии – это природное явление», — сообщили в акимате района. Среди 69 павших лошадей – 20 жеребят и 49 взрослых особей. Погибшую скотину утилизируют, чтобы не допустить разложения и распространения инфекций. Читайте больше:

Источник: nur.kz