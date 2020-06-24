«Кофе на крыше среди орхидей»: озеленять крыши для борьбы со смогом будут в Челябинске

Жителям уже построенных и сданных в эксплуатацию домов услышать шум дубравы над головой, возможно, не придется

В Челябинске обсудили перспективы использования нового ГОСТа, введенного Росстандартом для работ по озеленению кровель зданий во всех климатических зонах страны. На Южном Урале его вполне могут взять на вооружение уже в следующем году — после внесения изменений в городские правила землепользования и застройки сообщили в главархитектуре города.

— Для меня абсолютно неоспоримо преимущество зеленых кровель, — пояснил главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов. — Их площадь почти равна площади застройки, таким образом, перенося часть озеленения на крышу здания, девелопер получит больше возможностей для достижения минимального коэффициента озеленения, утвержденного нормативной базой. В свою очередь жители таких домов получат уникальную возможность для занятий спортом и досуга с детьми. При желании на такой крыше можно даже тепличное хозяйство организовать, чтобы собственники жилья могли иметь собственную зелень к столу.

Но кто будет за всем этим следить и ухаживать? По мнению властей, эту ношу должны нести управляющие компании и ТСЖ, которые занимаются обслуживанием дворов, а значит, могут взять под опеку и высотные насаждения. Кстати, в Челябинске 98 процентов дворов не изолированы — то есть доступны для всех горожан. В случае с крышами проще отрегулировать допуск исключительно жителей дома. А при правильной организации парапетов они станут безопаснее для прогулок, чем дворы, по которым ездят автомобили.

Существующие технологии давно позволяют создавать на крышах зеленые оазисы. Кровля в новых домах будет представлять собой слоеный пирог с гидроизоляцией основания и плодородным грунтом наверху. Впрочем, есть три разных типа озеленения — контейнерный, комбинированный и стационарный — все будет зависеть от оригинальности проекта и желания застройщика вложить в его реализацию дополнительные средства. Если все сделать правильно, то зеленая кровля с гарантией прослужит не менее 50 лет. Причем, она гораздо долговечней обычной как раз за счет дополнительных защитных слоев.

По словам Павла Крутолапова, опыт озеленения крыш широко представлен в странах Европы. Однако наши архитекторы до сих пор работают с каждым таким объектом, как с уникальным — не было элементарной правовой базы. Новый ГОСТ «Зеленые» стандарты. Озеленяемые и эксплуатируемые крыши зданий и сооружений» эту ситуацию исправит — это свод правил, которые касаются несущей способности, теплотехнических характеристик «озеленяемых» зданий, а также алгоритмов возведения подобных объектов, в том числе и правовых, которые позволят поставить эту работу на поток.

— После утверждения генплана развития Челябинска, которое, по оптимистичным прогнозам выхода из режима ограничений, состоится в конце первого квартала 2021 года, планируем внести изменения в правила землепользования и застройки города, — пояснил Крутолапов. — В них мы должны внести пункты о том, что зеленые насаждения на крышах можно учитывать в общем объеме компенсационного озеленения. А значит, этот способ озеленения территории должен найти отражение в проекте и контролироваться Стройнадзором на всех этапах строительства. Но для этого нужна детальная проработка всей документации. К сожалению, есть немало примеров, когда заявленные застройщиками объемы насаждений не соответствовали действительности. В строительстве всем правит «квадратный метр», который можно монетизировать…

Каких-либо опасений, что кустарники и деревья могут не прижиться на крышах в суровом уральском климате у властей нет. Проблема решается, если грамотно и избирательно подходить к выбору растений. Замена зеленых насаждений на главных магистралях Челябинска уже показала, что очень многое зависит и от почвы, которая в последние годы сильно пострадала от соляных смесей, использующихся для борьбы с гололедом. Решение о высадке новых деревьев и кустарников пришлось принимать по результатам проведенных экспертиз. На кровлях же плодородный слой имеет гораздо меньше шансов подвергнуться внешнему загрязнению.

Пока речь идет только о реализации идеи в новостройках, где власти намерены стимулировать застройщиков к организации зеленых кровель за счет компенсационного озеленения дворов. Так что жителям уже построенных и сданных в эксплуатацию домов услышать шум дубравы над головой, возможно, не придется.

Однако несклонные к слепому следованию чужому опыту челябинцы уже выразили опасение, что при подобном подходе к озеленению дворы в новых микрорайонах застройщики просто «закатают в асфальт», не спрашивая мнения жителей. «На аварийных крышах у нас деревья сами по себе растут, без всякого приказа сверху» — пошутили об инициативе властей участники ее обсуждения в соцсетях.

Источник: РГ