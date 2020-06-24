68% россиян в возрасте 18-24 лет искали работу последние 3 месяца в России

Молодые люди за последнее время искали работу заметно чаще, чем девушки — 81% у сильной половины человечества против 59% у прекрасной половины.

Такие результаты показал опрос сервиса «Авито Работа»

Молодые люди искали возможность устроиться курьером (21% опрошенных), кладовщиком, комплектовщиком или работником склада (20%), а также грузчиком (12%). Девушки интересовались вакансиями продавцов-консультантов или кассиров (32%), официанток или администраторов (по 24%), репетиторов или нянь (по 18%).

При этом 63% искавших работу отметили, что за последние месяцы вакансий стало меньше. Однако 8% посчитали, что возможностей устроиться на работу наоборот стало больше.

Выбирая конкретное место работы, молодые люди и девушки обращали примерно равное внимание на удобный график, возможность совмещать работу с учебой и хорошую оплату за свой труд. Известность бренда компании играла существенную роль лишь для 3% соискателей.

Источник: РГ