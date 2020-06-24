24.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

5 младенцев от суррогатных матерей нашли в квартире с двумя женщинами в Москве. Идет допрос

13:27 24.06.2020 Фото: скриншот видео
0

Соседи услышали детский плач в квартире на Аргуновской улице и обратились в дежурную часть 23 июня.

5 младенцев от суррогатных матерей нашли в квартире с двумя женщинами в Москве. Идет допрос
Девушка, с которой сейчас работают стражи порядка, скрывала лицо под маской и кепкой

Сотрудники полиции вывели няню из столичной квартиры, где были найдены пять младенцев. Девушка отуда идет вместе с правоохранителями, предположительно, следует на допрос.

Согласно версии следователей, новорожденных в московской квартире выносили и родили суррогатные матери. Девушка, с которой сейчас работают стражи порядка, скрывала лицо под маской и кепкой. В настоящий момент следственные действия продолжаются.

Соседи услышали детский плач в квартире на Аргуновской улице и обратились в дежурную часть 23 июня.

По сведениям уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, в квартире были найдены три новорожденных, а также годовалый и двухлетний малыши. Их здоровью ничего не угрожает, они в больнице.

Личности женщин, которые были в квартире с детьми, устанавливаются. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).

Источник: m24.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Продавали детей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Режим самозанятых распространят на всю страну с 1 июля
13:45 24-06-2020
Режим самозанятых распространят на всю страну с 1 июля
Бердск"Из темноты возник мужчина и позвал к себе. А что мне терять": Как встречала рассвет на берегу Обского моря с жителями Бердска, рассказала сибирячка
13:30 24-06-2020
5 младенцев от суррогатных матерей нашли в квартире с двумя женщинами в Москве. Идет допрос
13:27 24-06-2020
5 младенцев от суррогатных матерей нашли в квартире с двумя женщинами в Москве. Идет допрос
БердскТекст указа Путина о выплате 10 000 рублей на каждого ребенка до 16 лет в июле 2020. Узнай детали
13:21 24-06-2020
Текст указа Путина о выплате 10 000 рублей на каждого ребенка до 16 лет в июле 2020. Узнай детали
Налог на прибыль IT-компаний будет снижен с 20% до 3%, а страховые взносы для компаний этой сферы — с 14% до 7,6%
13:15 24-06-2020
Налог на прибыль IT-компаний будет снижен с 20% до 3%, а страховые взносы для компаний этой сферы — с 14% до 7,6%
БердскНа выплату в июле в 10 000 рублей на каждого ребенка нужно ли писать заявление, разъяснение ПФР 1
13:13 24-06-2020
На выплату в июле в 10 000 рублей на каждого ребенка нужно ли писать заявление, разъяснение ПФР
68% россиян в возрасте 18-24 лет искали работу последние 3 месяца в России
13:01 24-06-2020
68% россиян в возрасте 18-24 лет искали работу последние 3 месяца в России
Бердск«Чтобы заработать на еду, я была вынуждена выйти на улицу»: работала нелегально в самоизоляцию на рынке нижнего белья бизнес-леди из Бердска
13:00 24-06-2020
«Чтобы заработать на еду, я была вынуждена выйти на улицу»: работала нелегально в самоизоляцию на рынке нижнего белья бизнес-леди из Бердска
Убил табун из 69 лошадей разряд молнии в Казахстане
12:58 24-06-2020
Убил табун из 69 лошадей разряд молнии в Казахстане
"Кофе на крыше среди орхидей": озеленять крыши для борьбы со смогом будут в Челябинске
12:54 24-06-2020