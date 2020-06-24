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Текст указа Путина о выплате 10 000 рублей на каждого ребенка до 16 лет в июле 2020. Узнай детали

13:21 24.06.2020 Фото: www.piqsels.com/
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Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей граждан при предоставлении им иных мер социальной поддержки. Для получения нужно иметь гражданство России.

Текст указа Путина о выплате 10 000 рублей на каждого ребенка до 16 лет в июле 2020. Узнай детали
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Сюжет: Все пособия Путина
Текст указа Путина о выплате 10 000 рублей на каждого ребенка до 16 лет в июле 2020. Узнай детали

Текст указа Путина о выплате 10 000 рублей на каждого ребенка до 16 лет в июле 2020. Узнай деталиНа выплату в июле в 10 000 рублей на каждого ребенка нужно ли писать заявление, разъяснение ПФРЕщё 165 новостей

Текст Указа:

В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю:

1. Произвести в дополнение к социальным выплатам, предусмотренным Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (далее – граждане), в размере 10 000 рублей на каждого такого ребёнка.

2. Установить, что:

а) единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей граждан при предоставлении им иных мер социальной поддержки;

б) гражданам, получившим социальные выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249, единовременная выплата осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации на основании имеющихся в его распоряжении документов и сведений без подачи такими гражданами заявлений (документов);

в) граждане, не получившие социальные выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249, вправе обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации за назначением выплаты, предусмотренной пунктом 1 настоящего Указа, до 1 октября 2020 г.

3. Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты, а также определить порядок и условия её осуществления.

4. Пенсионному фонду Российской Федерации обеспечить осуществление единовременной выплаты в соответствии с настоящим Указом.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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