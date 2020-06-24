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Украли 2 iPhone малолетки на великах из открытой машины жителя Кемерова на пляже «Чайка» Бердска

15:50 24.06.2020, Алина Бурова Фото: pexels.com
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Мужчина забыл закрыть автомобиль. Он написал заявление в полицию. В главке уточнили, что проводится проверка.

Украли 2 iPhone малолетки на великах из открытой машины жителя Кемерова на пляже Чайка Бердска
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23 июня на пляже «Чайка» в Бердске ограбили жителя Кемерова. Украли два телефона марки iPhone из открытой машины. По рассказу очевидцев, это были подростки на великах. Пострадавший написал заявление в полицию.

Как рассказал дежурный офицер ГУ МВД по Новосибирской области, в настоящее время проводится проверка поступившего заявления от кемеровчанина.

— В отдел МВД России по городу Бердску поступило заявление о краже от жителя города Кемерово. Кража двух мобильных телефонов торговой майки iPhone была совершена после полудня на пляже «Чайка» в Бердске. В данный момент проводится проверка по этому заявлению. Предстоит решение о введении уголовного дела, — заявил дежурный офицер.

По данным источника «Курьер. Среда. Бердск» кража была совершена в автомобиле, который забыл закрыть пострадавший. Телефоны украли подростки в возрасте 13-17 лет.

Воровство из автомобилей и палаток в этой части бердского побережья не редкость.

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