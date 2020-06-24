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Как работают крупные торговые центры в Бердске, рассказала вице-мэр Жанна Шурова

15:30 24.06.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Из 409 торговых залов с площадью менее 400 квадратных метров, работают практически все.

Как работают крупные торговые центры в Бердске, рассказала вице мэр Жанна Шурова
Практически все отделы в торговых центрах Бердска работают
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Как работают крупные торговые центры в Бердске, рассказала вице мэр Жанна Шурова

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Сегодня, 24 июня, вице-мэр Бердска по экономическому развитию и социальным вопросам Жанна Шурова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», какие торговые центры уже работают в Бердске.

— У нас 409 торговых залов, которые были менее 400 квадратных метров. А также в Бердске 23 торговых центра. В принципе, они торговали товарами первой необходимости включенными в перечень продовольственных и непродовольственных товаров. На сегодняшний день в Бердске все также составляют исключение в работе — общепиты, кинотеатр, фитнесс-центры, — рассказала Жанна Сергеевна сегодня, 24 июня.

При этом вице-мэр отметила, что перечень продовольственных и непродовольственных товаров широкий, что фактически позволяет работать всем магазинам города.

— Хочется напомнить, что на территории города продолжает действовать масочный режим. Просьба всех горожан соблюдать его в общественных местах, в том числе в магазинах города. Не стоит забывать и о социальной дистанции. Вирус еще не отступил, — посоветовала Жанна Шурова.

«Курьер. Среда. Бердск» побывал в крупном торговом центре Бердска «Астор». В нем, действительно, работают все магазины кроме «Спортмастера». Сотрудники соседних магазинов не знают, почему магазин не открылся.

Напомним, 22 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял новые решения по плановому смягчению ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.

С этой даты разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом, вне зависимости от их торговой площади. С 24 июня начнут принимать посетителей — с соблюдением всех необходимых санитарных норм — музеи и Новосибирский зоопарк, но пока — без посещения павильонов.

Две недели назад губернатор разрешил работать магазинам непродовольственных товаров площадью не более 400 кв.м., с отдельным входом.

— Это принципиально не повлияло на развитие эпидситуации, идет снижение темпов прироста заболевания, мы находимся в стабильной ситуации умеренного развития эпидемии, — прокомментировал Андрей Травников.

Стоит отметить, что до сих пор закрыты крупные торговые центры и магазины, как Леруа Мерлен и IKEA. Андрей Травников отмечал, что торговые центры в регионе откроют в последнюю очередь. Такое решение связано с тем, что это — место концентрации людей.

-И мы пойдём на такое решение только тогда, когда будем полностью уверены, что мы прошли то самое плато и пошли вниз, – подчеркнул Андрей Травников.

Как сообщается на сайте IKEA сегодня, 24 июня, магазин временно закрыт. Об изменениях режима работы обещают сообщить дополнительно.

— Мы в эпидемию вошли немного позже столичных регионов. И несколько позже выйдем. На старте мы говорили, что отстаем от столичных субъектов на месяц-полтора. Надеемся, что на выход из ограничений отставание будет меньше, — выступил губернатор региона на пресс-конференции.

Как работают крупные торговые центры в Бердске, рассказала вице мэр Жанна Шурова
«Спортмастер» все еще закрыт в Бердске
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