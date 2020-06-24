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Задержали с перестрелкой 30 преступных лидеров во время «сходки» в кафе Москвы

17:30 24.06.2020 Фото: vk.com/id574440046
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В ходе операции прозвучало несколько выстрелов, один человек пострадал. Изъято для исследования оружие, которое имели при себе задержанные.

Задержали с перестрелкой 30 преступных лидеров во время сходки в кафе Москвы
Задержание преступных лидеров из кавказских республик произошло в кафе на Алтуфьевском шоссе

По словам источника в правоохранительных органах, задержание преступных лидеров из кавказских республик произошло в кафе на Алтуфьевском шоссе.

Правоохранительные органы проводят операцию по задержанию криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы, уже задержаны около 30 человек. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

«В правоохранительные органы поступила информация о сходке преступных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. После этого полиция и ФСБ организовала рейд против этой сходки и задержала порядка 30 человек внутри кафе», — сказал собеседник агентства, отметив, что часть задержанных оказались вооружены.

По словам источника, в ходе проведения операции прозвучало несколько выстрелов, один человек пострадал.

Источник также сообщил, что всех задержанных проверят на причастность к преступлениям. «Все задержанные будут проверены по базам данных лиц, находящихся в розыске, а также на причастность к преступлениям, совершенным на территории Московского региона», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, также будет изъято для исследования оружие, которое имели при себе задержанные. «Будет установлено, имели ли они разрешение на это оружие, какими патронами оно снаряжено, а также применялось ли при совершении тех или иных преступлений», — добавил он.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет информацию о стрельбе на северо-востоке Москвы.

Источник: ТАСС

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