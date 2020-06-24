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Коллективное обращение к Путину по поводу строительства нового мусорного полигона готовят жители Бердска

17:15 24.06.2020 Фото: скриншот обращения
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Подписать обращение можно в 4 торговых точках города. Подписные листы также можно самостоятельно распечатать и дать для подписи другим.

Коллективное обращение к Путину по поводу строительства нового мусорного полигона готовят жители Бердска
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Коллективное обращение к Путину по поводу строительства нового мусорного полигона готовят жители Бердска

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В редакцию «КУрьер. Среда. Бердск» пришло письмо с просьбой опубликовать информацию о том, что подготовлено коллективное обращение к Президенту РФ по поводу

строительства нового мусорного полигона у Бердска.

С 25.06.2020 подписать обращение можно в следующих торговых точках
города:

1. Микрорайон «Южный», магазин «Алёнка»
пересечение улиц Рогачёва и Российская
остановка транспорта «Магазин Алёнка»

2. Микрорайон 25Б, магазин морепродуктов «Хороший»
остановка транспорта «Торговый центр»

3. Центр. ул. Ленина, д.21, магазин «Торговый дом Иваново»
остановка транспорта «11 квартал» и «ГДК»

4. Центр. ул. Горького, д.4, магазин морепродуктов «Хороший»
остановка транспорта «Универмаг» и «Горького»

Подписные листы можно самостоятельно распечатать и дать для подписи семье, родственникам,
сотрудникам и после принести их в данные торговые точки.

Подписной лист

Обращение к Президенту

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