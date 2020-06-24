Коллективное обращение к Путину по поводу строительства нового мусорного полигона готовят жители Бердска

Подписать обращение можно в 4 торговых точках города. Подписные листы также можно самостоятельно распечатать и дать для подписи другим.

По гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» повторяемость

направления ветра 1966 по 2019 год (роза ветров) составляет 31.8% с Южного и

23.2% с Юго-Западного направления

В редакцию «КУрьер. Среда. Бердск» пришло письмо с просьбой опубликовать информацию о том, что подготовлено коллективное обращение к Президенту РФ по поводу



строительства нового мусорного полигона у Бердска.

С 25.06.2020 подписать обращение можно в следующих торговых точках

города:

1. Микрорайон «Южный», магазин «Алёнка»

пересечение улиц Рогачёва и Российская

остановка транспорта «Магазин Алёнка»

2. Микрорайон 25Б, магазин морепродуктов «Хороший»

остановка транспорта «Торговый центр»

3. Центр. ул. Ленина, д.21, магазин «Торговый дом Иваново»

остановка транспорта «11 квартал» и «ГДК»

4. Центр. ул. Горького, д.4, магазин морепродуктов «Хороший»

остановка транспорта «Универмаг» и «Горького»

Подписные листы можно самостоятельно распечатать и дать для подписи семье, родственникам,

сотрудникам и после принести их в данные торговые точки.

Подписной лист

Обращение к Президенту