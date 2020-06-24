Коллективное обращение к Путину по поводу строительства нового мусорного полигона готовят жители Бердска

В редакцию «КУрьер. Среда. Бердск» пришло письмо с просьбой опубликовать информацию о том, что подготовлено коллективное обращение к Президенту РФ по поводу
С 25.06.2020 подписать обращение можно в следующих торговых точках
города:
1. Микрорайон «Южный», магазин «Алёнка»
пересечение улиц Рогачёва и Российская
остановка транспорта «Магазин Алёнка»
2. Микрорайон 25Б, магазин морепродуктов «Хороший»
остановка транспорта «Торговый центр»
3. Центр. ул. Ленина, д.21, магазин «Торговый дом Иваново»
остановка транспорта «11 квартал» и «ГДК»
4. Центр. ул. Горького, д.4, магазин морепродуктов «Хороший»
остановка транспорта «Универмаг» и «Горького»
Подписные листы можно самостоятельно распечатать и дать для подписи семье, родственникам,
сотрудникам и после принести их в данные торговые точки.