«Все хорошо, не переживайте»: Ждет теста на COVID-19 спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин. Совет депутатов отправили на карантин

Слабым голосом народный избранник сообщил, что результата теста на коронавирус пока еще нет.

Спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин еще не поправился

Рассказал о своем состоянии здоровья спикер совета депутатов Бердска Валерий Бадьин сегодня, 24 июня. Напомним, 19 он признался, что заболел. Именно из-за болезни он не присутствовал на очередной 37-й сессии народных избранников, которая прошла в закрытом формате. Спикер горсовета не стал уточнять симптомы своей болезни, однако признался, что у него высокая температура. Тест на коронавирус у него взяли еще на прошлой недели.

Однако сегодня, 24 июня, Валерий Георгиевич сообщил, что результата анализа пока еще нет.

— Все хорошо, не переживайте, — слабым голосов ответил Валерий Георгиевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 24 июня.

Пока спикер горсовета Бердска находится на самоизоляции под присмотром медиков, в аппарате совета депутатов объявлен карантин до 1 июля. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил собственный источник. Приближенные к Валерию Бадьину народные избранники также находятся на карантине. Спикеру горсовета, напомним, 68 лет.