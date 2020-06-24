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«Все хорошо, не переживайте»: Ждет теста на COVID-19 спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин. Совет депутатов отправили на карантин

16:45 24.06.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Слабым голосом народный избранник сообщил, что результата теста на коронавирус пока еще нет.

Все хорошо, не переживайте: Ждет теста на COVID 19 спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин. Совет депутатов отправили на карантин
Спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин еще не поправился

Рассказал о своем состоянии здоровья спикер совета депутатов Бердска Валерий Бадьин сегодня, 24 июня. Напомним, 19 он признался, что заболел. Именно из-за болезни он не присутствовал на очередной 37-й сессии народных избранников, которая прошла в закрытом формате. Спикер горсовета не стал уточнять симптомы своей болезни, однако признался, что у него высокая температура. Тест на коронавирус у него взяли еще на прошлой недели.

Однако сегодня, 24 июня, Валерий Георгиевич сообщил, что результата анализа пока еще нет.

— Все хорошо, не переживайте, — слабым голосов ответил Валерий Георгиевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 24 июня.

Пока спикер горсовета Бердска находится на самоизоляции под присмотром медиков, в аппарате совета депутатов объявлен карантин до 1 июля. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил собственный источник. Приближенные к Валерию Бадьину народные избранники также находятся на карантине. Спикеру горсовета, напомним, 68 лет.

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