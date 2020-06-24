И так сойдёт: дорожники Бердска запломбировали дыру в парковочном кармане на Первомайской

А в ГИБДД региона прокомментировали инцидент с попавшим в дорожную ловушку автомобиля от «Яндекс. Такси» и пояснили из-за чего, собственно, возник провал у «Громады». Но автомобилистов такое объяснение не устраивает.
А в ГИБДД региона прокомментировали инцидент с попавшим в дорожную ловушку автомобиля от «Яндекс. Такси» и пояснили из-за чего, собственно, возник провал у «Громады». Но автомобилистов такое объяснение не устраивает.
— 22 июня в 18.15 водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигался по улице Первомайской и у дома 7А корпус 1 осуществил парковку автомобиля в парковочном кармане, после чего, под передним левым колесом автомобиля, произошел провал дорожного полотна, — рассказал сайту «Свидетель» Артём Аверин, старший государственный инспектор БДД отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по НСО.
Автомобиль получил повреждения, добавили специалисты ведомства и, по их мнению, эта информация не определяет виновности в ДТП. Между тем, по мнению «Свидетеля», виновник данного инцидента налицо. И это даже не муниципальные службы, ответственные за состояние городских дорог, а скорее — все ветви городской власти.
Их молчаливое лицезрение дорожной ситуации, волокита с капитальным ремонтом первого, если не главного, въезда в наш город со стороны областного центра, со ссылкой на «непреодолимые обстоятельства» в виде сложности расширения проезжей части из-за «частных парковочных карманов», простым автомобилистам уже даже не смешны.
К заляпыванию дыр на авось то там, то тут на регулярно проваливающейся Первомайской, автолюбители и профессионалы попросту привыкли. Привыкли и дорожные службы. Куда деваться?
Вот и описываемый провал, который возник под тяжестью левого колеса легковой иномарки, дорожники с максимальной оперативностью заляпали, другой формулировки не подберёшь, буквально на другой день после инцидента. Фото вставленной цементовозом бетонной «пломбы» о долгосрочной гарантии скажет вряд ли. Более верно о такой работе дорожников можно сказать устами героя известного мультика: «И так сойдёт». Надолго? Задать этот вопрос, в общем-то, и некому.
Печально сказать, но, наверное, всерьёз задумаются власти и руководство Госавтоинспекции региона о надёжном ремонте Первомайской, когда в очередную яму на ней провалится патрульный автомобиль спецслужб или маршрутка. Не дай бог, конечно, такому случиться.
Уверен, что ни по ПДД, ни по любым другим стандартам не должны проваливаться под землю автомобили от наезда на «дорожное полотно». Хоть передним, хоть задним, хоть левым колесом.