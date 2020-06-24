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Путинское повышение налогов для богатых РПЦ расценило «нравственно оправданым» шагом

18:45 24.06.2020 Фото: Pixabay
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Церковь неоднократно свидетельствовала о том, что преодоление разрыва между богатыми и бедными — один из серьёзнейших вызовов государству и обществу, заявил Владимир Легойда

Путинское повышение налогов для богатых РПЦ расценило нравственно оправданым шагом
Многие состоятельные люди, не дожидаясь государственного предписания, уже давно жертвуют намного больше, чем 15% своих личных доходов на нужды неимущих

Русская православная церковь (РПЦ) одобряет повышение налогов для обеспеченных граждан России. Об этом заявил в своем Telegram-канале руководитель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда:

-Введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, зарабатывающих более 5 млн. рублей в год, поможет преодолеть имущественное расслоение. Такая мера нравственно оправдана, ее можно только приветствовать. Церковь неоднократно свидетельствовала о том, что преодоление разрыва между богатыми и бедными — один из серьёзнейших вызовов государству и обществу.

Патриарх Кирилл в интервью (http://www.patriarchia.ru/db/text/5095439.html) телеканалу «Россия» в 2018 году говорил:

«Расслоение общества — это огромная проблема… стабильность общества и общественная справедливость … зависит, в первую очередь, от преодоления этого разрыва. Чем этот разрыв больше, тем больше дестабилизация общества, тем больше негативной энергии, тем больше у людей отторжения от всего, что происходит в обществе, в стране, тем больше критики. Поэтому эта тема имеет политическое, социальное и духовное измерения, и это, конечно, вызов для власти, законодательной и исполнительной».

Не могу не сказать, что многие состоятельные люди, не дожидаясь государственного предписания, уже давно жертвуют намного больше, чем 15% своих личных доходов на нужды неимущих, в том числе поддерживая социальные проекты Русской Церкви.

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