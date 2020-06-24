Выжить любой ценой: Летом собирает землянику и продает за 100 руб., зимой вяжет носки 45-летняя жительница Морозово и продает в Бердске

Дачники собрав урожай, 24 июня продают его в центре Бердска. Стакан крупной виктории за 150 рублей, мелкой за 100 рублей.
— По сравнению с 2019 годом виктории меньше, поэтому цена такая «поддернутая». В 2019 году литр шел за 200-250 рублей, сейчас 300-350 рублей. Утром набрала 4 литра, обычно литров 10 набирала. У многих вымерзла ягода, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» продавец Ольга.
Чтобы выжить, летом собирает ягоду, зимой вяжет носки 45-летняя Надя из Морозово и продает в Бердске. Два литра полевой земляники собирала четыре часа. Стакан ягоды она продает за 100 рублей. В ассортименте черника — 150 рублей стакан. Деньги с ягод-единственный доход женщины. Чтобы выжить, зимой вяжет носки.
За ягодой нет очереди, но некоторые жители покупают себе вкусных витаминчиков.
Пенсионерка Валентина покупает викторию не только потому что она вкусная, но и ради пользы.
Мама двоих детей Татьяна первый раз за лето купила стаканчик виктории за 150 рублей.
— Дорого. Сегодня решила детей побаловать, вот и разорилась,- призналась жительница Бердска.
Землянику трудно набрать литр.
Я помню 5 литровое ведро за час.
Надо собирать не по одной ягодке, а всеми двумя руками, как граблями.