24.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Выжить любой ценой: Летом собирает землянику и продает за 100 руб., зимой вяжет носки 45-летняя жительница Морозово и продает в Бердске

18:00 24.06.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
3 0

Горожане не спешат покупать дорогую ягоду. По сравнению с 2019 годом земляники меньше, поэтому цена такая «поддернутая». В 2019 году литр продавали за 200-250 рублей, сейчас 300-350 рублей.

Выжить любой ценой: Летом собирает землянику и продает за 100 руб., зимой вяжет носки 45 летняя жительница Морозово и продает в Бердске
Чтобы выжить, летом собирает ягоду, зимой вяжет носки 45-летняя Надя из Морозово и продает в Бердске

Дачники собрав урожай, 24 июня продают его в центре Бердска. Стакан крупной виктории за 150 рублей, мелкой за 100 рублей.

— По сравнению с 2019 годом виктории меньше, поэтому цена такая «поддернутая». В 2019 году литр шел за 200-250 рублей, сейчас 300-350 рублей. Утром набрала 4 литра, обычно литров 10 набирала. У многих вымерзла ягода, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» продавец Ольга.

Чтобы выжить, летом собирает ягоду, зимой вяжет носки 45-летняя Надя из Морозово и продает в Бердске. Два литра полевой земляники собирала четыре часа. Стакан ягоды она продает за 100 рублей. В ассортименте черника — 150 рублей стакан. Деньги с ягод-единственный доход женщины. Чтобы выжить, зимой вяжет носки.

За ягодой нет очереди, но некоторые жители покупают себе вкусных витаминчиков.
Пенсионерка Валентина покупает викторию не только потому что она вкусная, но и ради пользы.

Мама двоих детей Татьяна первый раз за лето купила стаканчик виктории за 150 рублей.
— Дорого. Сегодня решила детей побаловать, вот и разорилась,- призналась жительница Бердска.

Выжить любой ценой: Летом собирает землянику и продает за 100 руб., зимой вяжет носки 45 летняя жительница Морозово и продает в Бердске
24 июня дачники продают урожай в центре Бердска
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Часто покупаете викторию?

Аноним, 24 июня 2020 18:57
Это не земляника, а клубника.
Землянику трудно набрать литр.
Аноним, 24 июня 2020 19:00
Не сыпьте соль на рану Шестернину
Аноним, 24 июня 2020 19:03
Что то долго она собирала 4 часа.
Я помню 5 литровое ведро за час.
Надо собирать не по одной ягодке, а всеми двумя руками, как граблями.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Каким размер пенсии будет в 2021, 2022, 2023 году в России. Цифры для неработающих пенсионеров
19:00 24-06-2020
Каким размер пенсии будет в 2021, 2022, 2023 году в России. Цифры для неработающих пенсионеров
Путинское повышение налогов для богатых РПЦ расценило "нравственно оправданым" шагом
18:45 24-06-2020
Путинское повышение налогов для богатых РПЦ расценило
БердскВыжить любой ценой: Летом собирает землянику и продает за 100 руб., зимой вяжет носки 45-летняя жительница Морозово и продает в Бердске 3
18:00 24-06-2020
Выжить любой ценой: Летом собирает землянику и продает за 100 руб., зимой вяжет носки 45-летняя жительница Морозово и продает в Бердске
БердскПодпишитесь на рассылку "Важные новости за день в Бердске" 4
17:56 24-06-2020
Подпишитесь на рассылку
БердскПодписали петицию против строящегося полигона ТКО около кладбища на сайте change.org 583 жителя Бердска за двое суток 3
17:45 24-06-2020
Подписали петицию против строящегося полигона ТКО около кладбища на сайте change.org 583 жителя Бердска за двое суток
Задержали с перестрелкой 30 преступных лидеров во время "сходки" в кафе Москвы
17:30 24-06-2020
Задержали с перестрелкой 30 преступных лидеров во время
Предложил починить асфальт журналистам после танков парада Победы в Новосибирске мэр Анатолий Локоть 1
17:25 24-06-2020
Предложил починить асфальт журналистам после танков парада Победы в Новосибирске мэр Анатолий Локоть
Ушел за рыбкой: Исчез с дачи в 7 утра и пропал 6-летний мальчик в Кировском районе Новосибирска 1
17:19 24-06-2020
Ушел за рыбкой: Исчез с дачи в 7 утра и пропал 6-летний мальчик в Кировском районе Новосибирска
БердскКоллективное обращение к Путину по поводу строительства нового мусорного полигона готовят жители Бердска
17:15 24-06-2020
Коллективное обращение к Путину по поводу строительства нового мусорного полигона готовят жители Бердска
9,2 млн человек подхватили смертельный коронавирус во всех странах мира на 24 июня
17:00 24-06-2020
9,2 млн человек подхватили смертельный коронавирус во всех странах мира на 24 июня