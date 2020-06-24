Каким размер пенсии будет в 2021, 2022, 2023 году в России. Цифры для неработающих пенсионеров

Фото: Сколько нужно денег в месяц пенсионеру?

19:00 24.06.2020 Фото: Сколько нужно денег в месяц пенсионеру?

Прогнозные размеры индексации страховых пенсий в 2019-2024 годах были прописаны еще в законе о пенсионной реформе: прибавка будет в среднем по 1000 рублей в год.

Как будут повышаться страховые пенсии по старости до 2024 года

Бюджет Пенсионного фонда на ближайшую «трёхлетку» формируется таким образом, чтобы к 2024 году средний размер страховых пенсий по старости в России составил 20 тысяч рублей, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Ранее в СМИ появились данные из проекта основных характеристик бюджета ПФР на 2021-2023, представленные Минтрудом. Из них следует, что размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3 процента, в 2022 году — 5,9 процента, в 2023 году — 5,6 процента.

Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров повысится: в 2021 году — до 17 432 рублей, в 2022 году — до 18 357 рублей, в 2023 году — до 19 283 рублей.

«Прогнозные размеры индексации страховых пенсий в 2019-2024 годах были прописаны еще в законе о пенсионной реформе», — напомнила Елена Бибикова.

В ближайшие годы индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам будут проводить ежегодно, 1 января на уровень, превышающий инфляцию, напомнила сенатор.

«Ежегодная прибавка будет в среднем составлять тысячу рублей», — сказала парламентарий.