Коллективный иммунитет вырабатывается при 43% переболевших COVID-19

Коллективный иммунитет препятствует распространению коронавируса. Или 43% должны иметь вакцинацию.

Коллективный иммунитет способен победить COVID-19 при охвате населения в 43%, считают ученые

Коллективный иммунитет, препятствующий распространению коронавируса, может вырабатываться при охвате переболевшего COVID-19 или вакцинированного населения в 43 процента, пишет https://www.sciencemag.org/

Ученые разработали математическую модель, которая включает разделение населения на возрастные группы и отражает особенности их социального поведения.

Уровень коллективного иммунитета определяется как доля населения, которое становится невосприимчивым к COVID-19. Действие коллективного иммунитета признается в при условии отмены ограничительных мер: самоизоляции, социальной дистанции и карантина.

Исследователи отмечают, что развитие коллективного иммунитета популяции может быть достигнуто на уровне 43 процентов. «Это связано с повышенной социальной активностью и никак не коррелирует с возрастными группами. Чем активнее общество, тем быстрее оно справляется с инфекцией и вырабатывает коллективный иммунитет», — пояснил профессор Фрэнк Болл из Ноттингемского университета.

Естественный иммунитет популяции возникает когда большинство населения переболело вирусом, а также было охвачено искусственной иммунизацией.