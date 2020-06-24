Коллективный иммунитет вырабатывается при 43% переболевших COVID-19

Коллективный иммунитет, препятствующий распространению коронавируса, может вырабатываться при охвате переболевшего COVID-19 или вакцинированного населения в 43 процента, пишет https://www.sciencemag.org/
Ученые разработали математическую модель, которая включает разделение населения на возрастные группы и отражает особенности их социального поведения.
Уровень коллективного иммунитета определяется как доля населения, которое становится невосприимчивым к COVID-19. Действие коллективного иммунитета признается в при условии отмены ограничительных мер: самоизоляции, социальной дистанции и карантина.
Исследователи отмечают, что развитие коллективного иммунитета популяции может быть достигнуто на уровне 43 процентов. «Это связано с повышенной социальной активностью и никак не коррелирует с возрастными группами. Чем активнее общество, тем быстрее оно справляется с инфекцией и вырабатывает коллективный иммунитет», — пояснил профессор Фрэнк Болл из Ноттингемского университета.
Естественный иммунитет популяции возникает когда большинство населения переболело вирусом, а также было охвачено искусственной иммунизацией.
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Сторонница «Единой России» из Москвы разочаровалась в партии посте того, как получила штраф за нарушение самоизоляции. В своем Facebook Светлана Быстрова призналась, что раньше была активисткой и настолько искренне верила в партию, что многие знакомые «смотрели на нее странно».
В «Единую Россию» Светлана вступила в 2007 году, была наблюдателем на выборах, сборщиком подписей в поддержку мэра Собянина и депутат от ЕР в Мосгордуму.
Многие друзья смотрели на меня немного странно за это, но, видимо, уважали мой выбор. Но я верила. Верила, как упоротая наркоманка, что «Единая Россия» сделает нашу жизнь лучше, справедливее, что мы будем жить в лучшей стране мира. Я жестоко ошиблась. Мне стыдно.
Разувериться в партии женщину заставили штрафы, выписанные ей за нарушение режима самоизоляции. Почувствовав первые признаки ОРВИ, Светлана вызвала врача. Она соблюдала режим изоляции с 28 апреля по 11 мая, хотя мазок на Covid-19, сделанный 29 апреля, дал отрицательный результат. И, несмотря на это, получила четыре штрафа в общей сумме на 16 тысяч рублей.
В двух постановлениях указывалось, что якобы с помощью приложения «Соцмониторинг» было установлено, что 1 и 5 мая она выходила из дома. А потом пришел штраф за то, что до 23:59 5 мая она не установила это самое приложение. При этом на сайте московской мэрии четко указывалось, что «Соцмониторинг» создан исключительно для пациентов с подтвержденным коронавирусом. На четвертый штраф никакого постановления нет, и Быстрова до сих пор не понимает, за что его назначили.
Светлана признается, что знает депутатов ЕР в Мосгордуме, голосовавших за закон, позволяющий выписывать штрафы с помощью приложения «Соцмониторинг», как хороших людей. И теперь стыдно за них и за себя.
Стыдно за то, что депутаты ЕР проголосовали за закон, позволяющий сейчас издеваться над заболевшими Сovid-19 и ОРВИ людьми в Москве. Выписывать им автоматические штрафы якобы за нарушение самоизоляции. Без доказательств вины, без суда и следствия. Виновны!!! Хорошо, что не расстреливаете на месте.