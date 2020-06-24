Когда откроют международное авиасообщение, рассказал вице-премьер Юрий Борисов

8 июня кабмин смягчил ограничения на въезд в Россию и выезд за рубеж на учёбу, работу, лечение или для ухода за родственниками.

«Обстановка будет позволять — будем открывать [авиасообщение]», — сказал Борисов

Международное авиасообщение будет восстановлено, как только позволит эпидемиологическая ситуация, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Об этом 24 июня сообщает ТАСС.

«Обстановка будет позволять — будем открывать [авиасообщение]», — сказал Борисов.

При этом вице-премьер не назвал конкретных сроков.

Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами за некоторыми исключениями. С 30 марта ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через Государственную границу РФ. 8 июня кабмин смягчил ограничения на въезд в Россию и выезд за рубеж на учёбу, работу, лечение или для ухода за родственниками.