Так, Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся? Говорят, что это розыгрыш?

Никто не понял, разводятся или нет?

Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил «Комсомольской правде», что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в рамках шоу, это был розыгрыш.

Приходящие на эту передачу звезды пишут в инстаграме другим публичным людям комментарии, которые придумывают авторы проекта. Если гости отказываются это делать, им приходится выполнять различные «наказания».

Маркони рассказал, что Асмус и Харламов приходили на шоу и сообщения о разводе не были настоящими.



«В нашем последнем раунде, когда в игре ничья, мы бросаем монетку (чтобы определить победителя. — Прим. ред.), но в этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих. Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст с карточки», — сказал он.Следует отметить, что сообщения супругов похожи, но не идентичны.Ведущий добавил, что до выхода передачи Асмус и Харламов будут опровергать его слова.«Гарик и Кристина были лучшими участниками шоу. Так как они прекрасные актеры, по инерции долгое время они наверняка еще будут говорить: «Нет, нет». Но как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем», – заключил он.

В подтверждение слов Маркони газета обратила внимание на то, что два дня назад один из участников команды Comment Out актер Андрей Трушин опубликовал совместное фото с Харламовым.

Ранее Харламов и Асмус объявили, что решили развестись после восьми лет брака. Артисты отметили, что в этом не виноваты ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни «кто-то третий».