Так, Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся? Говорят, что это розыгрыш?

Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил «Комсомольской правде», что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в рамках шоу, это был розыгрыш.
Приходящие на эту передачу звезды пишут в инстаграме другим публичным людям комментарии, которые придумывают авторы проекта. Если гости отказываются это делать, им приходится выполнять различные «наказания».
Маркони рассказал, что Асмус и Харламов приходили на шоу и сообщения о разводе не были настоящими.
Следует отметить, что сообщения супругов похожи, но не идентичны.
Ведущий добавил, что до выхода передачи Асмус и Харламов будут опровергать его слова.
«Гарик и Кристина были лучшими участниками шоу. Так как они прекрасные актеры, по инерции долгое время они наверняка еще будут говорить: «Нет, нет». Но как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем», – заключил он.
В подтверждение слов Маркони газета обратила внимание на то, что два дня назад один из участников команды Comment Out актер Андрей Трушин опубликовал совместное фото с Харламовым.
Ранее Харламов и Асмус объявили, что решили развестись после восьми лет брака. Артисты отметили, что в этом не виноваты ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни «кто-то третий».