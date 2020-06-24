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Так, Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся? Говорят, что это розыгрыш?

21:18 24.06.2020 Фото: Скрин инстаграм
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Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил, что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в рамках шоу, это был розыгрыш.

Так, Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся? Говорят, что это розыгрыш?
Никто не понял, разводятся или нет?

Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил «Комсомольской правде», что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в рамках шоу, это был розыгрыш.
Приходящие на эту передачу звезды пишут в инстаграме другим публичным людям комментарии, которые придумывают авторы проекта. Если гости отказываются это делать, им приходится выполнять различные «наказания».
Маркони рассказал, что Асмус и Харламов приходили на шоу и сообщения о разводе не были настоящими.

«В нашем последнем раунде, когда в игре ничья, мы бросаем монетку (чтобы определить победителя. — Прим. ред.), но в этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих. Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст с карточки», — сказал он.
Следует отметить, что сообщения супругов похожи, но не идентичны.
Ведущий добавил, что до выхода передачи Асмус и Харламов будут опровергать его слова.
«Гарик и Кристина были лучшими участниками шоу. Так как они прекрасные актеры, по инерции долгое время они наверняка еще будут говорить: «Нет, нет». Но как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем», – заключил он.

В подтверждение слов Маркони газета обратила внимание на то, что два дня назад один из участников команды Comment Out актер Андрей Трушин опубликовал совместное фото с Харламовым.
Ранее Харламов и Асмус объявили, что решили развестись после восьми лет брака. Артисты отметили, что в этом не виноваты ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни «кто-то третий».

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