24.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Наезд Т-34 чуть на людей на параде Победы в Севастополе военные опровергли

21:25 24.06.2020 Фото: Википедия
0

«Экипаж танка при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку», — говорится в сообщении Южного военного округа.

Наезд Т 34 чуть на людей на параде Победы в Севастополе военные опровергли
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
Ранее некоторые СМИ написали, что возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в людей, потому что якобы не смог вовремя повернуть.
«Экипаж танка при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку», — говорится в сообщении.

В Черноморском флоте также отметили, что машина затормозила на безопасном расстоянии от зрителей, это не повлияло на движение остальной военной техники.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ездили на Т-34?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Андрей Макаревич о параде Победы: Мне лично не нужен, я в детстве получал удовольствие от парадов, когда мне было 8 лет
21:29 24-06-2020
Андрей Макаревич о параде Победы: Мне лично не нужен, я в детстве получал удовольствие от парадов, когда мне было 8 лет
Наезд Т-34 чуть на людей на параде Победы в Севастополе военные опровергли
21:25 24-06-2020
Наезд Т-34 чуть на людей на параде Победы в Севастополе военные опровергли
Так, Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся? Говорят, что это розыгрыш?
21:18 24-06-2020
Так, Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся? Говорят, что это розыгрыш?
Когда откроют международное авиасообщение, рассказал вице-премьер Юрий Борисов
20:00 24-06-2020
Когда откроют международное авиасообщение, рассказал вице-премьер Юрий Борисов
Коллективный иммунитет вырабатывается при 43% переболевших COVID-19 2
19:30 24-06-2020
Коллективный иммунитет вырабатывается при 43% переболевших COVID-19
Каким размер пенсии будет в 2021, 2022, 2023 году в России. Цифры для неработающих пенсионеров
19:00 24-06-2020
Каким размер пенсии будет в 2021, 2022, 2023 году в России. Цифры для неработающих пенсионеров
Путинское повышение налогов для богатых РПЦ расценило "нравственно оправданым" шагом 1
18:45 24-06-2020
Путинское повышение налогов для богатых РПЦ расценило
БердскВыжить любой ценой: Летом собирает землянику и продает за 100 руб., зимой вяжет носки 45-летняя жительница Морозово и продает в Бердске 4
18:00 24-06-2020
Выжить любой ценой: Летом собирает землянику и продает за 100 руб., зимой вяжет носки 45-летняя жительница Морозово и продает в Бердске
БердскПодпишитесь на рассылку "Важные новости за день в Бердске" 4
17:56 24-06-2020
Подпишитесь на рассылку
БердскПодписали петицию против строящегося полигона ТКО около кладбища на сайте change.org 583 жителя Бердска за двое суток 7
17:45 24-06-2020
Подписали петицию против строящегося полигона ТКО около кладбища на сайте change.org 583 жителя Бердска за двое суток