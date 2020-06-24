Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
Ранее некоторые СМИ написали, что возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в людей, потому что якобы не смог вовремя повернуть.
«Экипаж танка при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку», — говорится в сообщении.
Наезд Т-34 чуть на людей на параде Победы в Севастополе военные опровергли
21:25 24.06.2020
«Экипаж танка при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку», — говорится в сообщении Южного военного округа.
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
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Ездили на Т-34?
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