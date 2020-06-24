Наезд Т-34 чуть на людей на параде Победы в Севастополе военные опровергли

«Экипаж танка при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку», — говорится в сообщении Южного военного округа.

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.

Ранее некоторые СМИ написали, что возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в людей, потому что якобы не смог вовремя повернуть.

«Экипаж танка при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку», — говорится в сообщении.



В Черноморском флоте также отметили, что машина затормозила на безопасном расстоянии от зрителей, это не повлияло на движение остальной военной техники.