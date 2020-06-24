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Андрей Макаревич о параде Победы: Мне лично не нужен, я в детстве получал удовольствие от парадов, когда мне было 8 лет

21:29 24.06.2020 Фото: Википедия
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Я в детстве выходил на набережную смотрел, как танки готовятся», — ответил музыкант на соответствующий вопрос ведущего КП.

Андрей Макаревич о параде Победы: Мне лично не нужен, я в детстве получал удовольствие от парадов, когда мне было 8 лет
Андрей Макаревич: «В детстве получал удовольствие от парадов»

Традиционный Парад Победы был в этом году перенесен с 9 мая на 24 июня из-за эпидемии коронавируса.
Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич ответил на вопрос в эфире Радио «КП» о том, нужен ли Парад Победы.

«Мне лично не нужен, я в детстве получал удовольствие от парадов, когда мне было 8 лет. Я в детстве выходил на набережную смотрел, как танки готовятся», — ответил музыкант на соответствующий вопрос ведущего.

Он также пояснил, что жил раньше рядом с тем местом, где шла подготовка парадов. Сейчас исполнитель находится в Астрахани.

Напомним, 9 мая состоялись авиапарады, а также праздничные салюты. Позже военные начали готовиться к параду 24 июня. Кстати, свои парады должны были состояться и в российских регионах.

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От редакции

Вам нужен парад Победы? Вы смотрели?

Аноним, 24 июня 2020 21:43
Зачем мне мнение человека, который случайно оказался в России и при этом ненавидит её?
Аноним, 24 июня 2020 21:53
Парад нужен.
Всем.
Всегда.
Детям - для любопытства.
Подросткам - что бы знали, что ждет в 18 лет.
Девушкам для восхищения подтянутыми стройными парнями(диванных парадов не бывает).
Врагам - чтоб не забывали.
Потенциальным противникам - что б не расслаблялись.
Военным - выбивать бюджет.
А Макаревич? Ни для в сапогах, права открывать рот по этому поводу никто не давал.

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