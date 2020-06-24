В делегации президента Киргизии выявили коронавирус. Сооронбай Жээнбеков не попал на парад Победы и улетел домой

В его пресс-службе отметили, что в данном случае участие киргизского лидера в параде «было бы оценено как безответственный шаг по отношению к тем, кто принимает участие в мероприятиях».

С президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым

Делегация президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова покинула Москву после обнаружения коронавируса у ее членов, сообщили РИА Новости в посольстве республики.

«Президент и делегация улетели», — сообщили в дипведомстве.

В среду киргизский лидер не стал участвовать в параде Победы в Москве в связи с тем, что у двоих членов киргизской делегации выявили COVID-19. Как сообщалось ранее, согласно алгоритму президент, члены делегации и сопровождающие лица по прилету в Москву сдали тест на коронавирус. У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружен положительный результат. Президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В его пресс-службе отметили, что в данном случае участие киргизского лидера в параде «было бы оценено как безответственный шаг по отношению к тем, кто принимает участие в мероприятиях».



Пресс-секретарь киргизского лидера Толгонай Стамалиева также сообщила РИА Новости, что делегация покинула Москву. «Делегация Кыргызской Республики вылетела из Москвы в Бишкек», — заявила Стамалиева.По ее словам, перед вылетом киргизский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. «С сожалением было отмечено, что президент Кыргызской Республики не смог принять участие на Параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне», — подчеркнула Стамалиева.Она добавила, что по прибытию в Бишкек президент уйдет на самоизоляцию до выхода результатов анализа, предположительно на 3 дня.«Отметим, что по ранее запланированному графику следующий визит президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в Российскую Федерацию по приглашению российской стороны намечался на 30 июня, также по случаю 75-летия Победы в ВОВ. На 30 июня было запланировано официальное открытие в Ржеве Памятника воинам-кыргызстанцам, погибшим в ВОВ 1941–1945», — добавила Стамалиева. Состоится ли этот визит, пока неизвестно.