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В делегации президента Киргизии выявили коронавирус. Сооронбай Жээнбеков не попал на парад Победы и улетел домой

21:38 24.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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В его пресс-службе отметили, что в данном случае участие киргизского лидера в параде «было бы оценено как безответственный шаг по отношению к тем, кто принимает участие в мероприятиях».

В делегации президента Киргизии выявили коронавирус. Сооронбай Жээнбеков не попал на парад Победы и улетел домой
С президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым

Делегация президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова покинула Москву после обнаружения коронавируса у ее членов, сообщили РИА Новости в посольстве республики.
«Президент и делегация улетели», — сообщили в дипведомстве.
В среду киргизский лидер не стал участвовать в параде Победы в Москве в связи с тем, что у двоих членов киргизской делегации выявили COVID-19. Как сообщалось ранее, согласно алгоритму президент, члены делегации и сопровождающие лица по прилету в Москву сдали тест на коронавирус. У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружен положительный результат. Президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В его пресс-службе отметили, что в данном случае участие киргизского лидера в параде «было бы оценено как безответственный шаг по отношению к тем, кто принимает участие в мероприятиях».

Пресс-секретарь киргизского лидера Толгонай Стамалиева также сообщила РИА Новости, что делегация покинула Москву. «Делегация Кыргызской Республики вылетела из Москвы в Бишкек», — заявила Стамалиева.
По ее словам, перед вылетом киргизский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. «С сожалением было отмечено, что президент Кыргызской Республики не смог принять участие на Параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне», — подчеркнула Стамалиева.
Она добавила, что по прибытию в Бишкек президент уйдет на самоизоляцию до выхода результатов анализа, предположительно на 3 дня.
«Отметим, что по ранее запланированному графику следующий визит президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в Российскую Федерацию по приглашению российской стороны намечался на 30 июня, также по случаю 75-летия Победы в ВОВ. На 30 июня было запланировано официальное открытие в Ржеве Памятника воинам-кыргызстанцам, погибшим в ВОВ 1941–1945», — добавила Стамалиева. Состоится ли этот визит, пока неизвестно.

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От редакции

Молодец.

Covid-19, 24 июня 2020 21:54
Как быстро, да? А люди в стационарах неделями ждут анализов.

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