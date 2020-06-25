Анализ на коронавирус может пройти любой желающий в Искитиме, Бердске, Академгородке

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Сдать анализ на коронавирус может любой человек по своему желанию, клиника «Санитас» предлагает эту услугу. В Искитиме и Академгородке. На 25 июня сдали тест на коронавирус 14252 человека. Сдали анализ на антитела к коронавирусу 1263 человека. lgG- выявлено 135человек lgM-выявлено 67 человек.
Или ОМС похерят, как похерили всю медицину оптимизаторы и реформаторы, защитником которых ты тут выступаешь?
Где деньги, Зин?!
Вместо современного рентгена и другой аппаратуры - того же тестера коронавирусов - красят губки инфекционному отделению на деньги нацпроекта "Медицина".
Почему?
Потому что рентгенаппарат не распилишь, на него можно только закупочную цену поднять в 3 раза, как это было с томографами. А вот на российской стройке - только ленивый не сможет своровать.
Показания определяют врачи.
А если вам просто хочется, то пожалуйста: сдавайте за свои денежки (не такие уж и большие скажем честно)
Одним словом это нецелесообразно
За 4 месяца уже больше 40 штаммов covid. Ну есть у вас антитела к какому то конкретному - заразитесь завтра другим - чем вам поможет.
Да еще и есть подозрения что антитела сохраняются лишь пару месяцев, так что иммунитета может и не быть вовсе в итоге