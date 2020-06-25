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Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются

13:24 25.06.2020
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Фельдшер; контролер КПП (охрана); слесарь-ремонтник вент.оборудования; штамповщик; столяр (возможно обучение); разнорабочие (Парк на Камнях); администратор (Парк на Камнях); инженер-программист; инженер-электроник, полировщик. Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ, проезд м/т №15, 18, ост. «Зеленая роща». т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38.

Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются

АО БЭМЗ требуются:

• фельдшер;

контролер КПП (охрана);
слесарь-ремонтник вент.оборудования;
• штамповщик;
столяр (возможно обучение);
разнорабочие (Парк на Камнях);
• администратор (Парк на Камнях);
• инженер-программист;
• инженер-электроник;
• полировщик

Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ,
проезд м/т №15, 18, ост. «Зеленая роща».
т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 05 июня 2020 14:32
Спасибо за замечательную рубрику: теперь понятно что работы в Бердске немало.
А то нытики утверждают что ничего нет
Анон, 08 июня 2020 00:44
Зарплат то нет. Как то звонил на БЭМЗ говорят "вакансия уже занята" через неделю теже вакансии. Про обучение смешно, им нужен с образованием на обучение. Так что никто им не нужен.
Аноним, 05 июня 2020 15:06
Забавно минус те, кто против гласности и против таких новостей. Видно припекает их прям
Аноним, 10 июня 2020 12:53
Скажу только про свой личный опыт трудоустройство в Бердске. Если пройдя устраиваться узнаёшь о дикой текучки кадров, значит вскоре ты узнаешь о неофициальной задержке зарплат на 2-3 месяца, штрафах на ровном месте, выплате зарплаты по частям, типа работаешь в долг за вечное недовольство хозяев меняющих от бедности машины раз в пол года, либо наглый обсчёт относительно ранее оговорённой оплаты за качественно в срок выполненной работы! Там где всё по честному вакансию придётся ждать годами, а не два шесть месяцев, пока у работяги не лопнет терпение терпеть издевательства...
Аноним, 17 июня 2020 14:07
бред.
Если з/п официальная, то ее по закону должны выплачивать двумя частями в месяц (зарплата + аванс).
И эти вещи проверяются налоговиками автоматически и никаких задержек быть не может в принципе.

Работайте честно вбелую и не будет проблем.
Указанный работодатель кстати вбелую платит, как и все нормальные.
Аноним, 18 июня 2020 11:19
"бред.Если з/п официальная, то ее по закону должны выплачивать двумя частями в месяц (зарплата + аванс).
И эти вещи проверяются налоговиками автоматически и никаких задержек быть не может в принципе."

Малыш теоретик, тебе сколько годиков? Два? Три? Про двойную бухгалтерию, которая практически официально с 1994 года в России, не знает только ленивый или проплаченный троль!
Аноним, 18 июня 2020 12:01
двойная бухгалтерия означает что у вас серая или черная зарплата.
Это ж каким врагом самому себе надо быть чтобы согласиться на ущемление своих прав и работать всерую/вчерную?

Еще раз: речь про белую зарплату и никаких двойных бухгалтерий там нет. Ваши 90-е вообще закончились давно кстати, если вдруг вы из леса только что вышли
Аноним, 18 июня 2020 12:06
"Работайте честно"

Больше всех в колхозе работала лошадь , но председателем она так и не стала, а вместо пенсии пошла на колбасу!

"вбелую и не будет проблем."

Скажи кому есть максимальная прибыль от работы в серую работадателю платящему за работника 50% от его зарплаты государству или работнику который максимум выиграет 6% , вместо 13% работая на пол ставки??? Разница в прибыли работы в серую работяги и работодателя??? Конечно же виноват коварный работник утаивший аж 1,5 косаря у государства или работадатель, не отдавший 10-12 и более тысяч государству за работника!!! Разница в 10 раз! Но виновата по прежнему трудяга с 1,5 тысячими рублей???? Самому не смешно от своего бреда, тем кто обвиняет работяг во всех смертных грехах и делает из барыг белых и пушистых???
ДТМС, 25 июня 2020 10:46
Техникум окончил в 2001. Теперь, для тех кто не в курсе, он объединëн с 16 ПУ. Может это и правильно, т.к. нет там больше достойных преподавателей по профессиям для БЭМЗа. Ну да ладно. Так о чём это мы тут? Ааа, про завод, чей этот техникум был. Ещё 20 лет назад выпускники БЭМТа были не востребованы на заводе. Эти вакансии как висели 20 лет назад, так и сейчас висят. На них невозможно устроиться. От БЭМЗа осталось немного, а они так и висят. Это какой-то план по обеспечению центра занятости вакансиями что-ли.
Посадили людей на сдельщину, так кому при этом надо учить молодых? Спецов в пенсионном возрасте убирают, конкретно про электронщика знаю точно, а, якобы ищут, молодого и опытного. Откуда он возмëтся? Родится такой что-ли сразу и готов за 20-25 тысяч работать. Смешно и грустно одновременно. Много заказов потерял и почти развалился завод, именно из-за отсутствия преемственности.

Никогда там не работал и ни за что не пойду! Лучше буду в чёрную на дядю, он за свою производство переживает, а эти за ЗП только ходят.

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