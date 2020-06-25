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Когда откроют IKEA и все ТЦ в Новосибирске и Бердске, рассказал губернатор Андрей Травников

21:48 25.06.2020, Марина Волкова Фото: commons.wikimedia.org
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С 22 июня разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом, вне зависимости от их торговой площади. С сегодняшнего дня открываются музеи и зоопарк.

Когда откроют IKEA и все ТЦ в Новосибирске и Бердске, рассказал губернатор Андрей Травников
IKEA и крупные торговые центры закрыты несколько месяцев

22 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял новые решения по плановому смягчению ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.

С 22 июня разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом, вне зависимости от их торговой площади. С 24 июня начнут принимать посетителей — с соблюдением всех необходимых санитарных норм — музеи и Новосибирский зоопарк, но пока — без посещения павильонов.

Напомним, две недели назад губернатор разрешил работать магазинам непродовольственных товаров площадью не более 400 кв.м., с отдельным входом.

Это принципиально не повлияло на развитие эпидситуации, идет снижение темпов прироста заболевания, мы находимся в стабильной ситуации умеренного развития эпидемии, — прокомментировал Андрей Травников.

Стоит отметить, что до сих пор закрыты торговые центры и крупные магазины, как Леруа Мерлен и IKEA. Андрей Травников отмечал, что торговые центры в регионе откроют в последнюю очередь.

Такое решение связано с тем, что это — место концентрации людей.
-И мы пойдём на такое решение только тогда, когда будем полностью уверены, что мы прошли то самое плато и пошли вниз, – подчеркнул Андрей Травников.

Как сообщается на сайте IKEA сегодня, 24 июня, магазин временно закрыт. Об изменениях режима работы обещают сообщить дополнительно.

— Мы в эпидемию вошли немного позже столичных регионов. И несколько позже выйдем. На старте мы говорили, что отстаем от столичных субъектов на месяц-полтора. Надеемся, что на выход из ограничений отставание будет меньше, — выступил губернатор региона на пресс-конференции.

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От редакции

Ждете открытия ТЦ?

Аноним, 24 июня 2020 11:30
НВР:
да
Аноним, 24 июня 2020 12:32
Леруа работает. В апреле покупала там горшки для цветов, а в мае шланг на дачу
Артём, 24 июня 2020 15:05
откройте спорт залы!
Аноним, 24 июня 2020 16:21
НВР:
Hi . НЕТ
аноним, 24 июня 2020 19:23
Меньше всего волнует бизнес олигархов.Почему не пишите как живут в дет.домах или в доме пристарерых
Монстро, 24 июня 2020 19:57
Сейчас же по Вашему желанию всё сделаем! Напишем про дет. дома в статье о торговых центрах, и постановлениях губера))) Что за слабоумный, ей богу...
Аноним, 24 июня 2020 19:32
Леруа то вообще не закрывплся
Аноним, 24 июня 2020 19:48
Лаура Марлен работает полном режиме а почему Икеа не может работать чем они отличаются. Потому что Лаурен Марлен магазины бывший жены Путина.
Инна, 24 июня 2020 21:10
НВР:

Да ,побыстрее открывайте
Зинина Вита, 24 июня 2020 21:48
Как не стыдно такое писать, ну проверьте сначала информацию!!! Ну это же вранье , все знают , что Леруа открыт и был открыт все это время! Когда читаешь , это , просто поражаешься автору
Аноним, 24 июня 2020 22:55
НВР:
Нееееет!!!!!!
Аноним, 24 июня 2020 23:48
НВР:
Нет
Аноним, 24 июня 2020 23:54
НВР:
Дааааа
Евгений, 25 июня 2020 00:29
Откройте спорт залы! Пожалуйста
Аноним, 25 июня 2020 00:35
ДаНВР:
Аноним, 25 июня 2020 01:31
НВР:
Да. Леруа Колорлон и не закрывались
Аноним, 25 июня 2020 07:38
НВР:
Да. Мы в них работать должны. Сидим уже 3 месяца без работы и копим долги.
Аноним, 25 июня 2020 08:40
НВР:
Нет. Без них нормально живется
Татьяна, 25 июня 2020 09:41
А какого черта мы сидели на карантина 3 месяца, с Москвой за компанию? А сейчас 3 месяца посидим в связи со сложившейся ситуацией, круто. А финансово нам кто поможет?
Аноним, 25 июня 2020 10:05
Очень я там работаюНВР:
Аноним, 25 июня 2020 10:40
НВР:Да, я там работаю.
Аноним, 25 июня 2020 11:39
НВР:
Очень жду открытия ТЦ.Открыли бы,пока,без игровых зон.Работники ТЦ уже в большой яме.Выплывут не все,к сожалению.
Аноним, 25 июня 2020 13:09
НВР:
Конечно и побыстрее
Аноним, 25 июня 2020 14:55
НВР:
Конечно
Аноним, 25 июня 2020 22:26
НВР:
Скажите как жить.
Аноним, 25 июня 2020 22:31
Естественно ждём, потому что работаю в ТРЦ и сижу без работы.!НВР:Хотя некоторые ТЦ работают без разрешения, как так получается.
Аноним, 25 июня 2020 23:34
НВР:
Да, очень сильно, так как я три месяца без работы и моих детей ни кто не оденет и не на кормит

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