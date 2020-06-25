Когда откроют IKEA и все ТЦ в Новосибирске и Бердске, рассказал губернатор Андрей Травников

22 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял новые решения по плановому смягчению ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.
С 22 июня разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом, вне зависимости от их торговой площади. С 24 июня начнут принимать посетителей — с соблюдением всех необходимых санитарных норм — музеи и Новосибирский зоопарк, но пока — без посещения павильонов.
Напомним, две недели назад губернатор разрешил работать магазинам непродовольственных товаров площадью не более 400 кв.м., с отдельным входом.
Это принципиально не повлияло на развитие эпидситуации, идет снижение темпов прироста заболевания, мы находимся в стабильной ситуации умеренного развития эпидемии, — прокомментировал Андрей Травников.
Стоит отметить, что до сих пор закрыты торговые центры и крупные магазины, как Леруа Мерлен и IKEA. Андрей Травников отмечал, что торговые центры в регионе откроют в последнюю очередь.
Такое решение связано с тем, что это — место концентрации людей.
-И мы пойдём на такое решение только тогда, когда будем полностью уверены, что мы прошли то самое плато и пошли вниз, – подчеркнул Андрей Травников.
Как сообщается на сайте IKEA сегодня, 24 июня, магазин временно закрыт. Об изменениях режима работы обещают сообщить дополнительно.
— Мы в эпидемию вошли немного позже столичных регионов. И несколько позже выйдем. На старте мы говорили, что отстаем от столичных субъектов на месяц-полтора. Надеемся, что на выход из ограничений отставание будет меньше, — выступил губернатор региона на пресс-конференции.
да
Hi . НЕТ
Да ,побыстрее открывайте
Нееееет!!!!!!
Нет
Дааааа
Да. Леруа Колорлон и не закрывались
Да. Мы в них работать должны. Сидим уже 3 месяца без работы и копим долги.
Нет. Без них нормально живется
Очень жду открытия ТЦ.Открыли бы,пока,без игровых зон.Работники ТЦ уже в большой яме.Выплывут не все,к сожалению.
Конечно и побыстрее
Конечно
Скажите как жить.
Да, очень сильно, так как я три месяца без работы и моих детей ни кто не оденет и не на кормит