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Лунный календарь посева и пересадки на 24 -25 июня: Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх

10:11 25.06.2020 Фото: pxhere.com
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Среда благоприятна для растений, они хорошо переносят любые виды работ. Хороша она и для создания заделов на будущее.

Лунный календарь посева и пересадки на 24 25 июня: Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх
24 июня 2020 года в 12:00 — 4 лунный день

Характеристики Луны на 24 июня 2020 года

На дату 24.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 4 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Лев ♌Процент освещенности Луны составляет 11%. Восход Луны в 06:46, а закат в 23:47.

Хронология лунных дней

  • 3 лунный день c 05:31 23.06.2020 по 06:46 24.06.2020
  • 4 лунный день c 06:46 24.06.2020 и до следующего дня

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 24 июня 2020

Луна в знаке зодиака Лев (−)

Луна в знаке Лев. неплодородный знак. Самое благоприятное время для отдыха и творчества для людей и отдыха для растений.

Благоприятно во льве:

  • уборка на длительное хранение всех культур, включая выкопку картофеля;
  • выкопка луковиц и клубней;
  • сбор семян, плодов и корнеплодов на семена, сбор семян лекарственных растений, сбор лекарственных трав;
  • при посеве и уборке подсолнечника под этим знаком хорошо сохраняются и не плесневеют маслосемена и получается отличное качество масла;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • срезка ненужных побегов и формирование кроны;
  • заготовка продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможно:

  • посадка деревьев и декоративных кустарников с которых не предполагается снимать богатый урожай;
  • пересадка растений, имеющих крепкие корни;
  • вспашка, рыхление, окучивание, прополка, опрыскивание, окуривание от вредителей и болезней;
  • прививка, заготовка сена, вырубка леса;
  • посев-посадка скороспелых, засухоустойчивых растений, посадки неплодоносящих деревьев и кустарников;
  • выпечка.
Возможны во льве посев, посадка и укоренение следующих культур:

  • овощных: скорционер;
  • пряно-зеленых: валериана, горчица, фенхель;
  • плодово-ягодных: виноград, крыжовник, орех грецкий, слива, черешня;
  • полевых: люцерна, подсолнечник, рис, сорго, хлопок;
  • цветов: василек, душистый горошек, календула, незабудка, мак, маттиола, маргаритка, фиалка;
  • комнатных растений: амарант хвостатый, афеландра оттопыренная, гардения жасминовидная, калл, кальцеолярия гибридная, камелия, мимоза стыдливая.
Не благоприятно во льве:

  • полив, подкормки;
  • вынимать из бочки капусту, т.к. капуста высыхает.

4 лунный день (+)

24 июня 2020 года в 12:00 — 4 лунный день. соки и вода поднимаются вверх, что ускоряет набухание семян растений и способствует их прорастанию, а также способствует активному росту побегов.

Четвертый лунный день благоприятен для энергичной работы в огороде и саду.

Рекомендуется в 4 лунный день:

  • сажать, сеять и пересаживать;
  • вносить прикормки;
  • заготавливать черенки, прививать;
  • поливать, причем очень обильно. Также это относится и к компостным кучам;
  • собирать плоды, особенно тех, которые растут над поверхностью.
Не рекомендуется в 4 лунный день:

  • обрезка растений.

Растущая Луна (+)

Луна находится в фазе Растущая Луна. циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.

На растущей Луне благоприятно:

  • посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
  • посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
  • обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
  • прививка.
На растущей Луне не благоприятно:

  • Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.

Влияние дня недели (+)

День недели — среда, этому дню покровительствует Меркурий, вестник богов. В среду можно переделать много дел в огороде, отложенных вами на потом. Среда вообще хороша для любого вида работы. Особенно же легко дается подсчет урожая.

Среда благоприятна для растений, они хорошо переносят любые виды работ. Хороша она и для создания заделов на будущее, в течение этого дня вы можете многое сделать в огороде и саду, с тем чтобы максимально высвободить вторую половину недели.

25 июня 2020 года в 12:00 — 5 лунный день. продолжается динамичный рост растений, жизненная сила передается от корней к стеблю, а затем листьям и плодам.

Рекомендуется в 5 лунный день:

  • сажать и пересаживать, т.к. корни преимущественно насыщены питательными веществами;
  • высаживать рассаду, она будет лучше принимается;
  • прививать, поливать и подкармливать под корень, потому что корневая система растений скорее вбирает и удерживает влагу;
  • пасынкование, прищипка и обрезка растений;

А также можно собирать урожай, но только тех культур, у которых пригодна в пищу надземная часть (перец, кабачки, фрукты, зелень, томаты и др.).

Не рекомендуется в 5 лунный день:

  • пересаживать плодовые растения и кустарник;
  • проводить обрезку плодовых деревьев и кустарников.

Влияние дня недели (+)

День недели — четверг, этот день находится под эгидой Юпитера, царя всех богов. В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Поэтому можно заняться пересадками и прополкой сорняков. Энергия этого дня дарует славу, почет и успех в сборе урожая.

В четверг удаются все дела в саду и огороде, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дела в огороде на потом. А о том, что работа в огороде будут складываться удачно, подскажет ваше сердце.

Источник: Мир космоса

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