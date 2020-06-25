Лунный календарь посева и пересадки на 24 -25 июня: Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх

Характеристики Луны на 24 июня 2020 года
На дату 24.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 4 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Лев ♌. Процент освещенности Луны составляет 11%. Восход Луны в 06:46, а закат в 23:47.
Хронология лунных дней
- 3 лунный день c 05:31 23.06.2020 по 06:46 24.06.2020
- 4 лунный день c 06:46 24.06.2020 и до следующего дня
Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 24 июня 2020
Луна в знаке зодиака Лев (−)
Луна в знаке Лев. неплодородный знак. Самое благоприятное время для отдыха и творчества для людей и отдыха для растений.
- уборка на длительное хранение всех культур, включая выкопку картофеля;
- выкопка луковиц и клубней;
- сбор семян, плодов и корнеплодов на семена, сбор семян лекарственных растений, сбор лекарственных трав;
- при посеве и уборке подсолнечника под этим знаком хорошо сохраняются и не плесневеют маслосемена и получается отличное качество масла;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- срезка ненужных побегов и формирование кроны;
- заготовка продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
- посадка деревьев и декоративных кустарников с которых не предполагается снимать богатый урожай;
- пересадка растений, имеющих крепкие корни;
- вспашка, рыхление, окучивание, прополка, опрыскивание, окуривание от вредителей и болезней;
- прививка, заготовка сена, вырубка леса;
- посев-посадка скороспелых, засухоустойчивых растений, посадки неплодоносящих деревьев и кустарников;
- выпечка.
- овощных: скорционер;
- пряно-зеленых: валериана, горчица, фенхель;
- плодово-ягодных: виноград, крыжовник, орех грецкий, слива, черешня;
- полевых: люцерна, подсолнечник, рис, сорго, хлопок;
- цветов: василек, душистый горошек, календула, незабудка, мак, маттиола, маргаритка, фиалка;
- комнатных растений: амарант хвостатый, афеландра оттопыренная, гардения жасминовидная, калл, кальцеолярия гибридная, камелия, мимоза стыдливая.
- полив, подкормки;
- вынимать из бочки капусту, т.к. капуста высыхает.
4 лунный день (+)
24 июня 2020 года в 12:00 — 4 лунный день. соки и вода поднимаются вверх, что ускоряет набухание семян растений и способствует их прорастанию, а также способствует активному росту побегов.
Четвертый лунный день благоприятен для энергичной работы в огороде и саду.
- сажать, сеять и пересаживать;
- вносить прикормки;
- заготавливать черенки, прививать;
- поливать, причем очень обильно. Также это относится и к компостным кучам;
- собирать плоды, особенно тех, которые растут над поверхностью.
- обрезка растений.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.
Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
- посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
- посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
- обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
- прививка.
- Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.
Влияние дня недели (+)
День недели — среда, этому дню покровительствует Меркурий, вестник богов. В среду можно переделать много дел в огороде, отложенных вами на потом. Среда вообще хороша для любого вида работы. Особенно же легко дается подсчет урожая.
Среда благоприятна для растений, они хорошо переносят любые виды работ. Хороша она и для создания заделов на будущее, в течение этого дня вы можете многое сделать в огороде и саду, с тем чтобы максимально высвободить вторую половину недели.
25 июня 2020 года в 12:00 — 5 лунный день. продолжается динамичный рост растений, жизненная сила передается от корней к стеблю, а затем листьям и плодам.
- сажать и пересаживать, т.к. корни преимущественно насыщены питательными веществами;
- высаживать рассаду, она будет лучше принимается;
- прививать, поливать и подкармливать под корень, потому что корневая система растений скорее вбирает и удерживает влагу;
- пасынкование, прищипка и обрезка растений;
А также можно собирать урожай, но только тех культур, у которых пригодна в пищу надземная часть (перец, кабачки, фрукты, зелень, томаты и др.).
- пересаживать плодовые растения и кустарник;
- проводить обрезку плодовых деревьев и кустарников.
Влияние дня недели (+)
День недели — четверг, этот день находится под эгидой Юпитера, царя всех богов. В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Поэтому можно заняться пересадками и прополкой сорняков. Энергия этого дня дарует славу, почет и успех в сборе урожая.
В четверг удаются все дела в саду и огороде, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дела в огороде на потом. А о том, что работа в огороде будут складываться удачно, подскажет ваше сердце.
Источник: Мир космоса