Лунный календарь посева и пересадки на 24 -25 июня: Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх

24 июня 2020 года в 12:00 — 4 лунный день. соки и вода поднимаются вверх, что ускоряет набухание семян растений и способствует их прорастанию, а также способствует активному росту побегов.

Четвертый лунный день благоприятен для энергичной работы в огороде и саду.

Рекомендуется в 4 лунный день: сажать, сеять и пересаживать;

вносить прикормки;

заготавливать черенки, прививать;

поливать, причем очень обильно. Также это относится и к компостным кучам;

собирать плоды, особенно тех, которые растут над поверхностью.