Карантин по-сицилийски: Больше месяца ждали самолет в Россию из Италии в разгар COVID-19 туристы из Бердска

Ольга Петрова с дочерью и внуком переживали самоизоляцию в Трапани, где не было ни одного зараженного. Они одни из немногих счастливчиков, которые успели на выездной рейс в Россию.

Поселение Эриче находится на вершине горы с одноименным названием. Здесь бердчанки провели неделю

Почти два месяца вместо запланированных двух недель провела в Италии жительница Бердска Ольга Петрова. И не по собственной воле. Виной всему — объявленный в стране карантин по коронавирусу.

Ольга Николаевна никогда не была за границей. И вот дочь решила преподнести ей подарок — двухнедельное пребывание в солнечной Италии. К поездке готовились полгода: забронировали жилье, купили билеты, разработали культурную программу. Отправились в поездку 8 марта. Тогда были открыты границы, и инфекция не вела себя агрессивно. Хотя многие отговаривали Ольгу Николаевну, мол, не стоит рисковать. Тем более, что с бердчанкой и ее дочерью в путешествие отправлялся и маленький внук. Но огромное желание совершить вояж все таки пересилило тревоги и страхи.

— Я ехала за вдохновением, новыми впечатлениями, яркими красками и всем остальным. В должной мере я этого не получила из-за коронавируса. Через два дня, как мы прилетели, объявили карантин. И первую неделю он был довольно слабый. Потом все жестче и жестче становился. В результате все завершилось сидением в течение почти двух месяцев в квартире, которую мы сняли на деньги для экскурсий и поездок. Самолеты не летали, все границы были закрыты. Выходить можно было по одному человеку. Там все очень строго. Наши карантины — это смешно по сравнению с тем, как это было в Италии. Там все в перчатках, масках, дистанция в 1,5 метра. Очереди стояли на улицы, и в магазины запускали по одному-два человека, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Петрова.

Но все же путешественники успели побывать в горном поселении Эриче на Сицилии и насладиться его видами.

На Сицилии говорят «жорно»

Бердчане прожили в Эриче неделю. По словам Ольги Николаевны, их пребывание там было уникально тем, что не было ни одного туриста. Все было пусто. Можно было ходить и все спокойно рассматривать.

— Никто не мешался, но никто ничего и не рассказывал. Гидов не было. Однако все можно было почерпнуть в интернете. Там все каменное. А главное, воздух. Я даже на Горном Алтае такого воздуха не ощущала.

Через неделю туристы отправились в Трапани.

Все земли на Сицилии возделываются — если не виноградники, то оливковые рощи. И возле них стоят большие двухэтажные каменные дома. Видно, что в них когда-то жили целые кланы людей, возделывающих землю, а сейчас практически все эти дома стоят заброшенные. И это просто поразило Ольгу Николаевну.

— Никто не хочет жить в этих домах, хотя земля вокруг возделана. Наверное, их тяжело содержать. Поэтому народ живет в городах, поселениях. А на поля ездят только работать. Я так понимаю.

По словам бердчанки, на Сицилии свой говор, язык, который «северянин» может вообще не понять.

— Как говорят: сразу можно определить, кто коренной сицилиец, а кто приезжий. Даже когда здороваются. Там все друг с другом здороваются. Говорят «бонжорно». А вот коренные жители говорят «жорно».

В воскресенье можно остаться голодным

В Трапани бердчанки сняли квартиру в старом жилом «фонде». Нужно было как-то выживать в городе без переводчика. Выжили.

— Как правило, я ходила в магазины. А то еще и по несколько раз, чтобы немного развеяться. Приносила полные сумки. Дочь все время удивлялась, как я это все купила. Да потому что я такая общительная женщина. Все очень просто — объясняешь на пальцах, руками. Все люди, все хотят одного и того же. Ценники на итальянском, но есть картинки.

На Сицилии все немного по-другому, чем в остальной Италии. Люди и менталитет немного иные.

Бердчанки не могли и подумать, что никогда в воскресенье они не смогут купить никаких продуктов, даже хлеб или молоко. В этот день отдыхают все службы. Ни один супермаркет не работает. Доставка не работает. Хоть с голоду помирай, отметила Ольга Николаевна. Поэтому продуктами на воскресенье нужно запасаться в субботу. Выстраиваются длинные очереди. А еще ежедневно с 14.30 до 16.30 все сицилийцы отдыхают. И тоже не работает ни одна торговая точка.

Еще одна особенность на Сицилии — овощные лавки начинают открываться в 3.45.

— Под нашей квартирой была как раз такая лавка. Мы сначала не поняли, что за шум, ор и грохот. Потом узнали, что приходят работники, перебирают и выставляют товар. Улочки узкие. Все кругом каменное. Эхо раздается.

Так вот для чего нужны ведра с корзинами

Ольге Николаевне было интересно наблюдать за бытом сицилийцев. У них не во всех домах есть широкие лестницы. В большей части такие, как чердачные в бердских многоэтажках. И они ведут в квартиры.

-Я карабкалась каждый день туда и обратно. Выйти и зайти с ребенком — проблема. Там все низко. Народ небольшого роста. Мы в лестничных переходах постоянно стукались головой, еще и с ребенком на руках. В квартирках есть маленькие балкончики и на всех стоят ведра с крышками и веревками или корзинки. Я все думала: для мусора что ли? Оказывается на веревке спускается ведро или корзина, туда загружают продукты, а потом поднимают наверх. Чтобы не тащиться с поклажей по лестницам. Думала, пережитки прошлого. Оказывается, нет. Едет на какой-нибудь тарантайке торговец, пиликает, свистит. Все выскакивают, кому надо, спускают свои ведра. Продавец загружает продукты.

В Трапани не было ни одного зараженного «ковидом»

В Трапани в то время, когда там находились бердчане, не было ни одного зараженного коронавирусом. Вовремя спохватились, закрыли все, уверена бердчанка. Полиция за всем следила. По ночам летал полицейский вертолет и пилоты наблюдали за тем, чтобы люди не выходили в море. Службы были организованы значительно лучше, нежели в России, акцентировала Петрова.

-Взять к примеру Палермо, большой город, Трапани, как Бердск по размеру: в Палермо мало заболевших, а в Трапани вообще ни одного заболевшего коронавирусом. Все соблюдают режим со всей предосторожностью. Так, как россияне просто не способны. Пофигисты наши россияне. Потому у нас и в Бердске сейчас куча зараженных.

Божье провидение привело на рейс в Москву

Когда российское посольство организовало выездной рейс для туристов, задержавшихся из-за коронавируса в Италии, путешественникам из Бердска нужно было сначала доехать до Палермо на автомобиле — час езды. Затем сесть на самолет и лететь в Рим. Час лета. А в Риме уже туристов ждал рейс.

-Там была такая история. Просто божье провидение, наверное, много людей за нас молилось, чтобы мы попали домой. Мы и попали. Многие туристы просто не успели на этот выездной рейс. Италия не маленькая. И отовсюду нужно добираться ни самолетом, так поездом. Графики все нарушены. Расписание не работает.

29 апреля бердчане вылетели в Москву.

Две недели в обсерваторе

В Москве бердских туристов поместили в обсерватор. И там они просидели две недели под замком.

— Обсерватор есть обсерватор. Но у нас он был хороший. Кормили хорошо. Можно было даже заказывать доставку из ресторанов. Номера были хорошие. Душ и санузел прекрасные. Телевизор и холодильник. Грех жаловаться. Мы жили на первом этаже, у нас был большой балкон, и на него можно было выходить. Мы даже там отдохнули немножко. И даже с дочерью 4 мая отметили мой день рождения.

14 мая бердчане наконец-то вернулись в родной город.