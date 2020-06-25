Живот растет, но не беременна. Почему жир накапливается в области живота

Каждая представительница прекрасного пола хочет быть стройной, и иногда случается так, что женщина занимается спортом и сидит на диете, но похудеть все равно не получается и живот начинает расти, словно у беременной, хотя женщина точно не находится в положении. Для такого состояния есть несколько причин.
Причины, из-за которых может расти живот у женщины при отсутствии беременности
У каждой представительницы прекрасного пола причины ненормального роста живота могут быть свои, но можно выделить самые главные и распространенные:
- проблемы с работой кишечника, и выражаться они могут запорами или, наоборот, расстройствами, а также эти состояния могут сменять друг друга;
- стрессовые ситуации также могут негативно отражаться на фигуре представительницы прекрасно пола, так как женщина может начать заедать свое горе;
- отсутствие в рационе правил здорового питания, и эта причина самая распространенная, так как если тип фигуры яблоко, то все лишние калории уходят именно в живот;
- изменение гормонального фона, и тут можно отметить сбои в работе щитовидной железы;
- живот может появляться из-за недостатка витаминов и минералов;
- курение, злоупотребление алкоголем, а также чрезмерное употребление пищи пожжет приводить к тому, что будет расти живот, а особенно к этому явлению склонны женщины более зрелого возраста;
- после родов женщине необходимо время, чтобы живот пришел в норму, так как стенки живота сильно растягиваются;
- проблемы гинекологического характера также могут провоцировать рост живота, а еще при сахарном диабете отложения жиров происходит именно в области живота и бедер.
Методы избавления и профилактики появления живота у женщин
Лучше всего стараться не допускать такую проблему, но если живот начал расти, то лучше всего обратиться к врачу и всесторонне обследоваться, чтобы выяснить причину такого явления, а затем доктор сможет назначить соответствующее лечение.
Перед тем, как пойти к доктору можно постараться самостоятельно избавиться от этой проблемы, и для этого нужно сделать следующее:
- стоит избавиться от вредных привычек;
- организовать свое питание правильно, не употребляя вредную пищу;
- обязательно стоит заняться физической активностью, но стоит правильно рассчитывать силы и начинать с легких упражнений.
Если эти шаги не помогают избавиться от живота, то стоит обратиться в медицинское учреждение для получения квалифицированной помощи.
К здоровью необходимо относиться очень ответственно, чтобы получать от жизни больше удовольствия. Не стоит забывать о прогулках на свежем воздухе и стоит избегать стрессовых ситуаций.
Источник: rsute.ru