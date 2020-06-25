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Докопались до администрации: за 37 млн разбивают дорожки горпарка в Бердске. Деревья обходят стороной. Смотрите видео

10:30 25.06.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Приказал сохранить деревья министр ЖХК и энергетики региона Денис Архипов в городском парке Бердска. Экскаватор работает аккуратно.

Докопались до администрации: за 37 млн разбивают дорожки горпарка в Бердске. Деревья обходят стороной. Смотрите видео
Вскрывают асфальтированные дорожки в горпарке Бердска

Продолжается реконструкция парка за 37 млн. 24 июня ковш экскаватора разбивает дорожки. 10 июня, проверяя благоустройство парка министр ЖХК и энергетики региона Денис Архипов приказал сохранить деревья. Экскаватор работает аккуратно, бережно сохраняя деревья.

В рамках благоустройства спилили 225 тополей. Всего вырубят 465, а посадят 430 деревьев и кустарников.

Часть жителей Бердска считает, что в парке все изуродовали и изувечили. Боится не дожить до высадки деревьев в горпарке 87-летняя Вера Каньшина.

Вице-мэр Бердска Владимир Захаров отметил, что взамен вырубленных высадят около 300 новых деревьев.

— Больше 300 деревьев новых мы высадим: ель, липа, березы — доложил министру Захаров 10 июня.

— У вас богатый деревьями парк и это нужно сохранить и приумножить, — сказал Архипов.

Напомним, парк преобразуется по программе «Комфортная городская среда» за 37 млн. рублей. Самый сложный этап выкорчевывания пней позади. Вскрыли старый асфальт, устанавливаются бордюры. Укладывается летний водопровод, выводятся колодцы. Сейчас идет подготовка к укладке нового асфальта. Следующий этап — монтаж лавочек и урн.

В 2016 году жители города определили для участия в проекте благоустройства территорию городского парка, который должен был проходить в два этапа. Первый этап реализован в 2017 году. В 2019-м второй этап проекта не удалось осуществить по причине не состоявшегося конкурса на право проведения работ. Завершить второй этап реконструкции парка планируется до конца августа 2020 года.

Автор видео Елена Белоусова

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Какие деревья нужно высадить в горпарке Бердска?

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