Перекрыли из-за перебоев с водой жители поселка «Сибирская долина» Змеиногорский тракт под Барнаулом

По сообщениям свидетелей, на место быстро прибыли сотрудники полиции, которые грозят бастующим штрафами за несанкционированный митинг и перекрытие трассы.

Жители прикрыли дорогу из-за перебоев с водой на Алтае

Вечером 24 июня жители поселка «Сибирская долина» перекрыли Змеиногорский тракт в районе садоводства «Проресс». Выйти на трассу людей заставили серьезные проблемы с водоснабжением, на которые администрация, по из словам, не обращает внимание.

По сообщениям свидетелей, на место быстро прибыли сотрудники полиции, которые грозят бастующим штрафами за несанкционированный митинг и перекрытие трассы.

По словам жителей поселка, коммуникации в «Сибирской долине» находятся в частной собственности, их ремонтируют за счет самих проживающих, с водой постоянные перебои.

«Бывшие застройщики, нынешний директор водоснабжающей организации „ВодСНАБ“ и его отец, устроили беспредел в поселке, говорится в обращении жителей „Сибирской долины“, опубликованном в Barnaul22. — Сети, которые с большим трудом определили в бесхозные, хочет захватить и овладеть единолично, так как имеет скважину и башню, которые изначально были присоединены к продаваемым участкам».

Качество воды, по словам жильцов, ужасное, она «воняет канализацией», очень жесткая и грязная — новые ванны желтеют очень быстро. Кроме того, воду подают с перебоями, «списывая это на несуществующие поломки».

Жители «Сибирской долины» не один год пишут жалобы в администрацию, прокуратуру. Их перенаправляют в администрацию поселка Южного, которая также бездействует.

Во время пандемии, люди сидят без воды, без возможности помыть даже руки. Это больше 700 домов, около 3000 жителей. «У многих просто сдали нервы, и от отчаяния жители решили перекрыть дорогу, для того чтобы на их проблему обратили внимание», — говорится в обращении.

Источник — Барнаул 22.